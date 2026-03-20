「世界に平和と繁栄もたらせるのはドナルドだけ」　高市首相の応援にトランプ大統領「日本から多大な支援、NATOとは全く違う」

ワシントンのホワイトハウスで19日（現地時間）、日本の高市早苗首相と米国のトランプ大統領との首脳会談が始まった。

会談前に公開された冒頭発言で高市首相は「中東情勢を含め、世界の安全保障環境が非常に厳しい状況にある。世界経済も厳しい影響を受けつつある」「しかし世界に平和と繁栄をもたらせるのはドナルド（トランプ大統領）だけだと思う。諸外国に働きかけてしっかりと応援したい。きょうはそれを伝えに来た」と述べた。

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高市首相はさらに「イランの核兵器開発は許されてはならず、日本も働きかけをしてきた。わが国（日本）は周辺国に対する攻撃、ホルムズ海峡の実質的閉鎖について非難し、茂木外相からもイランの外相にやめるよう申し入れてきた」とも明らかにした。

高市首相は「今日は日本と米国が共に強く豊かになるための話し合いをしたい。世界のエネルギーマーケットを落ち着かせるための提案も持って来た。経済安全保障、エネルギーに関する協力、互いに強い経済をつくる成長のために話し合いたい」との考えも示した。

高市首相は「今、中東だけでなく、インド太平洋の安全保障環境も大変厳しい中にある。ドナルドが日本に深い信頼を寄せ、揺るぎない同盟にコミットメントしていることに感謝している」とも付け加えた。

ホルムズ海峡への艦船派遣が求められている国で最初にトランプ大統領と対面した高市首相はトランプ大統領を称賛し、日本が関心を寄せる「インド太平洋の安全保障」にトランプ大統領の注意を向けさせたようだ。

ホワイトハウスの関係者がSNS（交流サイト）に投稿した動画には、ホワイトハウスに到着した高市首相が車から降り、トランプ大統領と出会う様子が映されていた。動画で高市首相は待っていたトランプ大統領を見てにっこり笑い、すかさず抱き合いながら肩を叩き、親密さを示した。