衣装担当者が語るBTS光化門公演の裏側「李舜臣や世宗大王のような英雄・戦士のイメージを表現」【独自】

「困難にぶつかるたびに、不屈の精神で乗り越えてきた韓国の『顔』を表現しようと考えました。光化門に威風堂々と立っている李舜臣（イ・スンシン）将軍や世宗（セジョン）大王の姿とBTSのメンバーたちが結びつくよう、『英雄』『戦士』といったイメージを衣装に盛り込みました」

【写真】BTSメンバー一人一人の衣装コンセプトスケッチ

21日にソウル・光化門で開催された人気アイドルグループBTSの復帰公演「BTSカムバックライブ：ARIRANG（アリラン）」。公演の衣装を担当した韓国のファッションブランド「SONGZIO（ソンジオ）」のクリエーティブディレクター、ソン・ジェウ氏が本紙のインタビューに応じ「今回のコラボは、『韓国的なものを強調したい』というBTSメンバーたちの強い気持ちのおかげで実現しました」と明かした。ソン・ジェウ氏はまた「今回のアルバム『ARIRANG』が韓国的な情緒を代弁しており、また光化門という歴史ある空間がステージとなるため、自分たちの感受性をうまく伝えてくれる韓国のデザイナーとコラボしたいとの意向を（BTS側が）伝えてきたんです」と話した。

ソン・ジェウ氏は、父でありデザイナーだったソン・ジオ氏の立ち上げたブランドを受け継ぎ、パリのファッションウィークなど世界的な舞台でショーを披露してきた。昨年にはパリにフラッグシップストアを、今年は米ニューヨークにフラッグシップストアをそれぞれオープンし、「Kファッション（韓国発ファッション）」をリードする役割も担ってきた。

SONGZIOブランドの主なモチーフは韓国の「若様（貴族の息子、お坊ちゃま）」で、伝統的な韓服（韓国の伝統衣装）スタイルを現代的に再解釈している。特に、数年前からフェドラハット（中折れ帽）を朝鮮王朝時代のカッ（笠子帽）のようなスタイルにアレンジし、海外のファッションブランドが「笠子帽スタイル」とベンチマーキングするケースもあった。