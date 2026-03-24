韓国ネット民がタイ人CAの容姿を侮辱、タイからコメント殺到「韓国人は無礼」

【NEWSIS】大韓航空で客室乗務員（CA）として勤務していたタイ人が、退職するに当たってSNS（交流サイト）に心境をつづったところ、韓国のネットユーザーらから容姿を侮辱するような悪質コメントが殺到し、物議を醸している。

【写真】退職したタイ人CAのインスタグラム

タイ・メディア「タイガー」が21日（現地時間）、報じた。それによると、大韓航空のCAだったAさんは2月28日、自身のインスタグラムに制服の写真を投稿し「一時は夢でしたが、今では大切な教訓となったKE（大韓航空）」とつづった。

ありふれた退職のメッセージだったが、この投稿には韓国人とみられるネットユーザーらから人格を攻撃するような悪質コメントが相次いだ。一部には「本当に大韓航空のCAか？」「最近は誰でも採用されるみたいだな」などとAさんの容姿を露骨に侮辱するようなコメントもあった。あるコメディアンの名前を出してからかうコメントや、人種差別的なコメントも見られた。騒動が拡大すると、タイのネットユーザーたちが反撃に出た。タイからは「無礼な韓国人たち」「これが韓国人のレベルなのか」などと怒りのコメントが相次いだ。

現地の各メディアはこの問題を報道し、韓国に根深く残るネット上のいじめ文化を皮肉った。韓国の自殺率が高いことを指摘し、過去に誹謗（ひぼう）中傷コメントに苦しんだ韓国の芸能人たちについて異例な形で詳しく紹介した。

この事態を知った一部の韓国人は、「自制しよう」と声を上げている。Aさんのアカウントに「韓国人として代わりに謝ります」「恥ずかしいことをしているのは極めて一部」とコメントを書き込み、Aさんを慰めた。

ソ・ヨンウン記者