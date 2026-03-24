チョン・ハンギル氏が大統領・与党に反撃「金於俊が捜査を受けるなら私も喜んで捜査を受ける」

【NEWSIS】韓国史講師出身の保守系ユーチューバー、チョン・ハンギル氏が「（左派系ユーチューバー）金於俊（キム・オジュン）氏が拘束されるなら、私も拘束されてもいい。彼が捜査を受けるなら、私も喜んで捜査を受ける」と語った。

【写真】「厳しく断罪すべき」 チョン・ハンギル氏の番組を批判する李在明大統領の投稿

チョン・ハンギル氏は22日にアップロードした動画で、自身に対して取り沙汰されているさまざまな疑惑や、法的措置を取るとの予告を「政治的報復だ」と言った。そして、「李在明（イ・ジェミョン）大統領や（韓国与党・共に民主党の）鄭清来（チョン・チョンレ）代表は（同氏のチューチューブ・チャンネル）『チョン・ハンギル・ニュース』には問題が多い、と言って強力な捜査を求めているが、法律は誰にでも公平に適用されるべきだ」「犯罪をしたと疑われて裁判を受けている当事者が、誰に向かって『捜査を受けろ』と言っているんだ」と批判した。

その上で、チョン・ハンギル氏は金於俊氏の配信内容に言及し、公平性の問題を提起した。チョン・ハンギル氏は「金於俊氏のニュースで、李大統領の犯罪疑惑に関する公訴取り消しの議論があったと伝えられた。大統領室はこれをフェイクニュースだと言った」「それならなぜ金於俊は捜査されず、チョン・ハンギル・ニュースだけが捜査されなければならないのか」と反問した。

チョン・ハンギル氏は「権力に立ち向かい、法治と公正、正義を守る歴史を若者たちに残したい」と語った。そして、「1人メディア（個人発信のユーチューブ・チャンネルなど）」の運営者として責任感をもって最後まで戦う意志を表明した。

キム・ジョンミン記者