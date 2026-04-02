公共駐車場の放置車両を狙ったタイヤ泥棒横行　／仁川

【TV朝鮮】（アンカー）

事件・事故のニュースです。止めてあった車のタイヤが4本すべてなくなっていたら、どれほど驚くことでしょうか。仁川市内の公共駐車場でこのような窃盗事件が相次いで発生しています。狙われたのは長期間止めてあった車でした。カン・ソク記者が取材しました。

【写真】被害に遭った車両

（記者リポート）

京仁アラベッキル（京仁運河）付近の公園駐車場。

きちんと止められている黒いスポーツタイプ多目的車（SUV）に近づいてみると、タイヤが4本すべてなくなっていました。

5日前にこの場所に車を止めた持ち主の家族は、昨日になって盗難されていたことに気付き、警察に通報しました。

（駐車場利用者）

「毎日通勤で通る道ですが、（駐車のためには）あまり来ません。ちょっと戸惑いますよね」

事故で5日間放置されていたこのBMWも同様の犯行の対象となりました。

車体を石で支えて固定した上で、タイヤとホイールだけを外して持ち去る、いわゆる「空中浮揚」という手口で盗まれたのです。

この被害車両のホイールとタイヤの価格は約500万ウォン（約53万円）でした。

中古市場でも数百万ウォンで取引される高価な部品ですが、警察は所有者がすぐに現れない長期駐車の車を選んで犯行に及んだと見ています。

（輸入車販売関係者）

「大まかに言えば、ホイールだけで１つ80－90万ウォン、タイヤも１つ50－60万ウォンくらいだろうから…」

警察は、ソウルのある業者に盗品を売ろうとした容疑者が2人いるという情報を得て、追跡に乗り出しました。

（警察関係者）

「こうした者たちがソウル方面で犯行に及び、処分しようとする過程で、あちら（業者）から通報があったんです」

同様の手口の犯行が相次いでいることから、警察は同一犯の可能性を念頭に置き、捜査を拡大しています。TV朝鮮、カン・ソクがお伝えしました。

（2026年3月30日放送、TV朝鮮『ニュース9』より）