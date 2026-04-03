実在の俳優にそっくり？　中国で公開された「AI俳優」巡り肖像権問題など論争激化

【NEWSIS】中国で、「AI俳優」の起用を堂々と掲げるドラマ制作会社が登場し、インターネット上で大きな話題になっている。

【写真】AI俳優リン・シーイェンとチン・リーユエ

グローバルタイムズ（環球時報）をはじめ多数の中国メディアが3月19日、報じた。それによると、中国のドラマ制作会社「Youhug Media（耀客伝媒）」が3月18日、2人のAI俳優を公開したという。同社が紹介したAI俳優チン・リンユエとAI女優リン・シーイェンは、SNS（交流サイト）アカウントを開設し、これから同社のドラマコンテンツにも出演する予定だ。

チン・リンユエとリン・シーイェンの公開はネット上で大きな論争を生んだ。中国ネットでは、チン・リンユエとリン・シーイェンの顔が実在の俳優に似すぎていると指摘する声が相次いだ。一部では、AIを使った肖像権の侵害が始まったとして、俳優たちの権利を守るべきだと主張する声もあった。

AI俳優から感じられる人工的な雰囲気に拒否感を覚えるという意見もあった。ネットでは「実際の人間と比べるとまばたきの回数が異なっていて違和感を覚える」「AIの演技力はまだまだだ」などと指摘する声が上がり、AI俳優の商用化への懸念が広がった。

ネット上では論争が続いているが、AI技術を活用したドラマや映画は増加し続けている。中国の動画配信プラットフォーム「iQIYI（アイチーイー）」は「完全にAIで制作された商業用ブロックバスター（超大作）が、早ければ今年の夏か秋に登場するかもしれない」との見方を示し、業界全体の流れが変わる可能性に言及した。中国のドラマ監督、ルー・ベイクー氏は「従来のコンピューターグラフィック方式では何週間もかかっていたシーンが、AIを使えば1週間以内でできてしまう」と技術の効用性を主張した。

業界関係者らは、AI技術の発展が雇用にも大きな変化をもたらすと予想している。中国伝媒大学が2025年に実施した調査によると、短編映像制作チームの約23％がAI技術を活用しており、小規模のチームは約15％の人員削減を試みたという。特に、照明技術者などの初級制作スタッフやエキストラ、助演クラスの俳優がAIの影響によって仕事を奪われる危機にひんしている。

中国のウィ・ジョン・プロデューサーは「人間の欲求がAIによって完全に代替されることは不可能だ。時代に適応する必要はあるが、人間も自信を失ってはならない」と話した。その上で「才能が足りない人間は放送産業で生き残るのが難しくなるかもしれない」と指摘した。

イ・ジウ記者