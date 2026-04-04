収入も恋愛も同時に解決…中国の若者の間で「配達デート」が流行

【NEWSIS】中国で「配達デート」という新たなデート方法が人気を集めている。

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）は3月30日、中国の若者の間で恋人と一緒に自転車やバイクで飲食物をデリバリーしながらデートを楽しむユニークなトレンドが広がっていると報じた。

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出勤と退勤の繰り返しで単調な日常を送っていた中国の若者たちは、軽い身体活動がかえってストレスや疲労を軽減することに気づいた。そして、これまでのように高価な食事を中心としたデートではなく、恋人と一緒に配達の仕事をするという新たな道を選んだ。1人がスクーターを運転し、もう1人は配達する料理を店で受け取って注文者に届けるという形だが、これを遊び感覚で一緒に楽しもうというわけだ。

配達デートを楽しむカップルたちは、一緒に配達することで互いの絆がいっそう強くなったと話した。配達デートを経験したAさんは「以前は一緒に旅行をしなければ相手の本当の性格が分からないといわれていた。今では配達の仕事を一緒にすれば、相手についてたくさん知ることができる」と説明した。

また、「配達デート」をすれば副収入も生まれることになる。昨年7月から恋人と一緒に配達を始めたBさんは、1カ月に1000元（約2万3000円）ほど稼いでいると明かした。Bさんは「全く大変ではないし、逆に楽しい。稼いだお金は旅行に使う」と話した。

配達デートをゲーム感覚で楽しむカップルもいる。Cさんは「恋人と同時に注文を受けて、それぞれが別の道で配達先に向かうこともある。ミッションや予想外の事態があるためゲームより楽しい」と話した。中国南部・広州では、配達しながら路地裏を回り、都市を探検するという楽しみ方も流行している。

このトレンドに対し、中国ネットでは「自分もやってみたけど、面白い。一緒にやれば時間もあっという間に過ぎるし会話もたくさんできる」「これが本当に現実的な恋愛」などと肯定的な反応が相次いだ。

イ・ジウ記者