金正恩総書記の胸を指でツンツン、訓示中にチョロチョロ…娘ジュエ氏の自由奔放すぎる平壌視察を北メディアが公開

【NEWSIS】北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記は娘のキム・ジュエ氏らと共に平壌市内に新たに設置された商業地区を視察したが、その際に父娘の仲の良い様子も同時に報じられた。朝鮮中央通信は3日、金正恩総書記が完成を目前に控えた和盛地区4段階区域のサービス施設を視察し、オープンに向けた準備状況を確認したと報じた。

【写真】金正恩総書記の胸をツンツンするジュエ氏…猫の周りを歩き回る様子も

視察で最も注目されたのはジュエ氏の大胆な行動だった。北朝鮮メディアが公開した映像や写真を見ると、ジュエ氏は父の金正恩総書記と言葉を交わす際に指で金正恩総書記の胸元を押す無邪気な行動を見せた。北朝鮮で最高尊厳としてあがめられる指導者に対し、このような行動を取る様子が公式メディアを通じて映し出されるのはこれまでの北朝鮮体制では想像もできなかったことだ。

さらに金正恩総書記が施設の関係者らに真剣な表情で訓示を行う際にも、ジュエ氏はすぐ横のキャットタワーの周りを自由に動き回るなど、行事に集中していないのは明らかだった。これは北朝鮮でキム・ジュエ氏が享受する特別な地位と権威を示すものと考えられる。

視察団は「和盛愛玩動物商店」「マサン自動車技術奉仕所」「和盛楽器商店」などを訪れた。愛玩動物商店で金正恩総書記とジュエ氏は子犬や猫を抱き、楽器商店では職員によるギター演奏を聴きながら親しげに言葉を交わした。一方で妻の李雪主（リ・ソルジュ）氏は視察中はずっと幹部らと共に二人の後方で一定の距離を置いて付き従うのみで、その姿はあまりに対照的だった。

北朝鮮が今回のように過去には見られなかった様子を公開した背景について、専門家は「高度の戦略がある」と分析している。まず金正恩総書記については「権威的な独裁者」ではなく「優しい父親」というイメージを強調することで、「人民に近い指導者像」の構築が狙いとの見方が有力だ。

またジュエ氏に与えられた特別な自由とその行動はジュエ氏の政治的な立場が非常に高いことを国内外に誇示すると同時に、「白頭血統」の4代目として自然な形の世代交代と後継構図を固める狙いがあるとみられる。

このニュースに対してネットでは「北朝鮮であんな行動ができるとは、キム・ジュエの立場は本当にすごいようだ」「子犬と猫を抱いて笑顔を見せるのは演出された感はあるが、北朝鮮のイメージ政治も変わりつつあるのだろう」「住民は食糧難で苦しんでいるのにペットの店とは。見せるための行政の極致だ」などさまざまなコメントがついた。

キム・ジョンミン記者