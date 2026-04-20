BTS、日本でスポーツ紙の1面独占…「東京ドーム熱狂」「7年ぶりの完全体帰還」

【NEWSIS】男性アイドルグループBTS（防弾少年団）が日本の主要スポーツ紙の1面を飾った。

所属事務所BIGHIT MUSIC（ビッグヒット・ミュージック）によると、日本の5大スポーツ紙である日刊スポーツ、スポーツニッポン、スポーツ報知、サンケイスポーツ、デイリースポーツは17日と18日の2日間、1面でBTSのワールドツアー日本公演「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN JAPAN（BTSワールドツアー‘アリラン’イン・ジャパン）」を大々的に取り上げたとのことだ。

【写真】スポーツ紙各紙の1面を派手に飾ったBTS

各紙は「7年ぶりの完全体帰還」「東京ドーム熱狂」「ARMY（アーミー＝ファン）との再会」などを主なキーワードに掲げて紙面を大きく割いて報道した。

コンサートが行われた東京ドーム近くのコンビニには、これらの新聞を買い求めるファンたちがひっきりなしに訪れ、一部店舗の新聞は午前中の早い段階で売り切れるなど、現地の関心の高さを実感させた。

BTSの完全体（フルメンバー）での日本公演は、2019年7月に開催された「Love Yourself ： Speak Yourself～JAPAN EDITION～（ラブ・ユアセルフ：スピーク・ユアセルフ～ジャパン・エディション～）」以来、約7年ぶりとなる。

今回の日本公演は2公演とも全席が完売し、BTSの人気をあらためて証明した。

BTSに対する関心の高さはアルバム関連指標でも確認できる。日本レコード協会によると、BTSの5thフルアルバム『ARIRANG（アリラン）』は今年3月の時点で累計出荷枚数が75万枚を超え、ゴールドディスク認定の「トリプル・プラチナ」認定を獲得した。

これは、日本でリリースされた4thフルアルバム『MAP OF THE SOUL：7～THE JOURNEY～（マップ・オブ・ザ・ソウル：セブン～ザ・ジャーニー～）』に続く、2回目のトリプル・プラチナ認定だ。

日本レコード協会は毎月、シングルやアルバムの累計出荷枚数に応じて「ゴールド」（10万枚以上）、「プラチナ」（25万枚以上）、「ダブル・プラチナ」（50万枚以上）、「トリプル・プラチナ」（75万枚以上）などと認定している。

カン・ジュヒ記者