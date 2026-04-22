高層マンション住民女性、窓の外に数千万円相当の現金ばらまく…家族の介護でストレスか　／中国・広東省

【NEWSIS】中国広東省の高層マンションで住民の女性が数千万円相当の現金を窓の外にばらまく騒動があった。調べによると、この女性は家族の介護による心理的苦痛に耐えられず、突発的な行動に出たことが明らかになった。

16日の香港紙スタンダードなどによると、14日午前10時（現地時間）ごろ、中国広東省汕頭市竜湖区のマンションのバルコニーから住民の女性が大量の紙幣をまいた。

当時の様子が映った動画によると、女性は居間から札束を持ち出し、窓の外へ何度も投げ捨てる様子が映っていた。ばらまかれた紙幣は額面が500香港ドルと1000香港ドルで、マンション周辺や近隣の道路、商業施設の屋根まで飛び散った。

突然天から現金が降り注ぎ、通行人や住民がそれを拾おうと道路に飛び出し、周辺の交通が麻痺するなど大混乱となった。目撃者はばらまかれた金額が最低でも100万香港ドル（約2020万円）、最大で200万香港ドルに達すると推定している。

現地当局の調べによると、この女性は家族の一人が重い病気にかかり、介護の過程で極度のストレスと情緒的不安を抱えていたことが分かった。当局は事件直後にカウンセラーを配置し、女性の心理状態が安定するよう支援した上で、現在は状態が改善し、家族の保護を受けていると説明した。

通報を受けて出動した警察は現場を封鎖し、紙幣の回収作業を行った。アパートの管理事務所は「住民の多数が拾った金銭を自主的に返却している。回収された紙幣はすべて本物であることが確認された」と話した。

警察は現場から金銭を持ち出した人に対し、交番や管理事務所へ速やかに返却するよう呼びかけるとともに、事件の具体的な経緯を調べている。

イ・ギジュ記者