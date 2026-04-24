「塩辛い食事は男性の記憶力を低下させる」　豪研究チームが警告

【NEWSIS】ナトリウムの過剰摂取が男性の記憶力に長期的なマイナスを及ぼすとの研究結果が公表された。

デーリー・メールなど複数の外信が19日（現地時間）に報じた。それによるとナトリウムを過剰に摂取したグループは約6年かけて記憶力、中でも特定の出来事を思い出す能力が徐々に低下することが分かった。これは特に男性に顕著に表れ、女性にははっきりした関連は見いだせなかった。

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この研究は60歳以上の成人1200人を対象に行われた。結果は「Neurobiology of Aging」誌に掲載されている。研究チームは「アルツハイマーと関係する遺伝的リスク要因を持っている場合、高ナトリウム食は認知症と診断される時期を早める可能性がある」との分析結果を示した。

今回の研究について複数の専門家は「単なる血圧管理だけでなく、脳の健康のためにも減塩食を実践する大きな根拠になる」との見方で一致している。とりわけナトリウムの排出を促すカリウムを含む食品（バナナ、アボガド、ほうれんそうなど）を同時に摂取することや、調理の際には塩の代わりにハーブやレモン果汁で風味を出すことを習慣化するよう呼び掛けている。

現在世界保健機関（WHO）は成人の1日の食塩摂取量を5グラム（ティースプーン約1杯）以下に抑えることを推奨しており、これまでの研究でも認知症事例の約40％は食生活の改善など日々の習慣を見直すことで予防できると推定している。

研究チームのリーダーを務めたエディスコーワン大学のサマンサ・ガードナー博士は「今回の研究結果はナトリウム摂取と認知機能低下の関連を示す基礎的な根拠になった」「高ナトリウム食が脳の機能低下をもたらす体内プロセスに影響を及ぼす可能性が明らかになったので、今後はその正確なメカニズムを解明する研究が行われるだろう」とコメントした。

イ・ギジュ記者