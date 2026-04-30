韓国統一相の解任決議案　国会本会議中に退場した与党・共に民主党の議員ら、野党議員が立つ演壇を背景に記念撮影

韓国国会で28日、野党国民の力が提出した鄭東泳（チョン・ドンヨン）統一部長官に対する解任決議案が本会議で審議されているさなか、与党共に民主党の議員が集団で退場した。民主党の一部議員は演壇に立つ国民の力議員の発言を無視したまま、記念撮影を行い、批判を浴びている。

【写真】与党議員らが演壇に立つ野党議員を無視して議場で記念撮影を楽しむ様子

国民の力は24日、所属議員107名全員の名義で鄭長官の解任を求める決議案を提出した。鄭長官が3月6日、国会外交統一委員会の全体会議で、北朝鮮のウラン濃縮施設の所在地としてこれまで知られていた平安北道寧辺、南浦市降仙に加え、平安北道亀城に言及し、機密を漏えいしたという理由だった。米国はこれまで衛星、通信傍受、偵察機などで収集した北朝鮮の情報を韓国に提供してきたが、鄭長官の発言以降、一部情報の提供を停止した。米国は自国で収集した機密情報を鄭長官が漏えいしたと判断した格好だ。

国民の力は鄭長官が北朝鮮が破棄した2018年の「9・19南北軍事合意」を一方的に修復すると発表し、北朝鮮の「敵対的二国家論」に歩調を合わせる形で「平和的二国家」を主張した点、南北経済協力の再開を推進するなど「一方的・屈従的な対北政策」を実行した点も理由として挙げた。国民の力は鄭長官が非武装地帯（DMZ）内で国連軍司令部の管轄権を勝手に制限する法案を推進し、国家安全保障室や外務省、防衛省との調整なしに北朝鮮問題について個人的見解を発言しているとし、それも解任要求の理由に含めた。

鄭長官の解任決議案は国会法に基づき提出された後、初めて開かれた本会議である28日に報告された。ただ、5月1日まで本会議が開かれる予定がなく、「本会議に報告された時点から24時間後、72時間以内に採決されなかった解任決議案は廃案となったものと見なす」という国会法の規定に基づき、自動的に廃案となる状況だった。

国会外交統一委員会の幹事である金建（キム・ゴン）議員は本会議で自由発言を求め、国民の力による鄭長官解任決議案の提出趣旨を口頭で説明した。金議員が発言を始めると、民主党議員は本会議場から退場を始めた。一部議員は金議員を背景に記念写真を撮った。6月3日の統一地方選で市・道知事候補として出馬するため、議員辞職する議員らが中心となったものだった。金議員が発言を終えると、禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長は散会を宣言した。

国民の力の宋彦錫（ソン・オンソク）院内代表はフェイスブックへの投稿で、「国民の力は27日に本会議を開き、解任決議案を報告した上で、28日の本会議で採決するよう強く求めたが、禹議長と民主党はそれを無視し、28日の本会議に報告するという『廃案工作』を行った」と批判した。宋院内代表は「160席という巨大与党が何を恐れて解任決議案の採決すらできないのか。解任案が可決されたとしても、強制力がないため、李在明（イ・ジェミョン）大統領が解任を拒否できるのに、投票すらできないというやり口をどう理解すればよいのか」と語った。

国民の力の李成権（イ・ソングォン)議員は「野党議員が本会議場で発言しているのに、記念撮影を行う民主党議員は正気か」とも述べた。李議員は「野党無視というレベルを超え、国政を担う与党議員の品格と資格の問題だ。民主党の態度は資格不足どころか、韓国の国の品格を損なう分別を欠いた行動だ」と主張した。

キム・ギョンピル記者