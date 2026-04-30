「個人投資家たちが借金して株を買う韓国市場、1929年ウォール街大暴落とぞっとするほど似ている」

【新刊】アンドリュー・ロス・ソーキン著、チョ・ヨンビン訳『1929』（熊津知識ハウス刊）

韓国総合株価指数KOSPIは史上最高値を相次いで更新している。 米国のナスダックやS&P500だけでなく、世界各国の市場も熱気を帯びている。 特に韓国では、サムスン電子とSKハイニックスがけん引する半導体ブームがこの株式市場を支えている。

ニューヨーク・タイムズのジャーナリストで、CNBCのアンカーを務めるアンドリュー・ロス・ソーキンは、現在の市場について本紙に「1929年の米国大暴落と似た流れがある」と述べ、「少数の銘柄が指数全体をけん引して多数の個人投資家が『借金投資』を行う韓国市場は構造的に脆弱だ」と語った。1929年、米国のように株式に関心のなかった個人投資家が熱狂的に集まり、借金をして市場に飛び込むということ。 当時はラジオ技術を中心に株価が急騰したが、現在はAIがその役割を担っている。

コーネル大学を卒業した彼は、IBMのPC事業部売却など大手企業の買収・合併に関する単独報道で『ジェラルド・ローブ賞』など多数の報道賞を受賞した。 イーロン・マスクやヒラリー・クリントンなど、時代を代表する人物に迫るインタビューを行ってきた。 2022年にはエミー賞（ニュース・ドキュメンタリー部門）を受賞した。 ソーキン氏は2008年の金融危機を掘り下げ、15か国で翻訳出版された前作『リーマン・ショック・コンフィデンシャル』（Too Big to Fail: The Inside Story of How Wall Street and Washington Fought to Save the Financial System---and Themselves）以降の8年間の取材を総合し、新著『1929』（熊津知識ハウス刊）を執筆した。 最も熱狂的だった市場が止むことなく崩壊し、大恐慌を招いた『1929年の暴落事態』を、秘密会議録や非公開文書などを入手し、時間単位で再構成した。 ハーバート・フーバー米大統領やチャールズ・ミッチェル・ナショナルシティ銀行会長など、当時の巨頭を中心にスリラー映画のように描くノンフィクションである。 昨年10月に米国で出版されたこの本は、ワシントンポスト、タイム、エコノミスト、ブルームバーグなど世界の主要メディアから『2025年のベストブック』の一つに選ばれた。本紙はソキン氏にメールで取材を行った。

―なぜ今を1929年と比較して見る必要があるのか。

「急騰メカニズムがぞっとするほど似ている。1920年代のスローガンは『金融の民主化』だった。平凡な人々が金を借りてまで、株式市場に参入した。 ラジオ技術が世界をつなぐ革新的な技術として注目されている。 ラジオがAIに変わっただけで、今と全く同じだ。 今日、私たちは個人投資家にプライベートファンドや複雑なレバレッジ商品へのアクセス権を正当化するために、『金融の民主化』というスローガンを再び掲げている」

―当時と違う点があるとすれば。

「規模とスピードだ。 AIの資本要求量はラジオに比べて圧倒的だ。 過去2年間の米国株式市場において上昇分の大部分は、AIインフラに数千億ドルを投じる少数の企業によってけん引された。 今、米国経済からAIを排除すれば、成長はほぼゼロに近くなるだろう。 これはラジオ時代にはなかった集中リスクだ。 また、従来の銀行システムの外でプライベートクレジットを通じて流れる膨大な資金調達は、1929年の市場よりもはるかに不透明だ」

―8年間の取材で最も衝撃的だった事実は？

「実際に悪党もいたが、危機の大部分は自分が正しいことをしていると本気で信じていた人々によって主導されたということだ」

―危機はシステムではなく、人間から引き起こされたと考えている。

「証券取引委員会や預金者保護制度などの安全装置が数世代にわたり第2の大恐慌を防いできたのは事実だ。 しかし、人間の本性は変わらない。 かつてないほど安全装置が必要な瞬間に、その装置を解除する人物が現れることがある。 1929年に政府を自分に有利に動かそうとした数々の金融大物たちのようにだ」