「もしかして私のこと？」　韓国社会にはびこる虚栄と偽善、不条理な現実を告発する「超写実主義コメディ」が話題

ここまで来ると、コメディではなく社会告発だ。コメディアンのイ・スジが過酷な労働を強いられる幼稚園教諭を演じ、韓国中が騒然となった。

YouTubeチャンネル「ホットイシュージ（HOT ISSUE JI）」で公開10日で500万回再生を突破した16分間の動画『極限職業－幼稚園教師イ・ミンジさんの終わらない24時間』は、過酷な保育労働や保護者からの苦情・横暴など、保育現場のありのままの姿を露わにした。

【写真】「超写実主義コメディ」で話題のイ・スジ

手首サポーターを装着した「3年目のイ・ミンジ先生」は、「子どもたちと長く一緒にいられて嬉しいです」「あら、お母様、そうだったんですか」と、明るい声と笑顔、尽きることのない共感と前向きな姿勢で武装したプロだ。

しかし「うちの子のお尻は成分の良いウェットティッシュで拭いてほしい」「MBTIに合わせてクラスを変えてほしい」「人生最高のショットを残せるようiPhoneで撮ってほしい」「週末狎鴎亭ロデオ通りに行ったのはなぜだ」と詰め寄られ、私生活まで干渉してくる保護者たちに対応するうちに声は枯れ、耳からは血が流れる。

コメント欄は社会的な公論の場となった。元・現職の教師や家族などが数万件のコメントで「動画はマイルドな方だ。現実はもっとひどい」「見ているとフラッシュバックで胸がむかついた」と憤りをぶちまけた。特に動画の中で、ある母親が「子供の父親がすごく怒っている」と言い、力のない女性教師を脅す場面に怒りが爆発した。

人々は「イ・スジの動画は本当なのか」と驚き、「キッズノート（保育園の連絡アプリ）の写真投稿を禁止しよう」「問題のある親を退園させろ」「親の機嫌を取るよう強要する園長たちも問題だ」という世論が沸き起こっている。最近、富川の幼稚園教諭がインフルエンザにかかっても休めずに働き、亡くなった事件と重なり、全国の幼稚園の運営実態と教師の待遇が議論の的となっている。

これは、イ・スジが昨年『大峙洞ジェイミーママ』の演技で、奇妙な幼児の私教育ブームを痛烈に批判したことと似ている。彼女は高価なブランド品を身にまとい、穏やかな口調で、見栄えの良い子供を作ることに血眼になっている人々を風刺した。

当時、イ・スジの影響で揶揄されたモンクレールのダウンジャケットが中古市場にあふれ、「一日中子供の塾への送迎をしている」という女優に怒りの矛先が向けられる一方、英語塾の入試である「4歳・7歳試験」を禁止する立法まで出た。

このように、身近にいそうなキャラクターを細部まで模倣し、不条理な現実を告発する「ハイパーリアリズム（超写実主義）コメディ」は、最近のコメディの主流となっている。「そうだ、あの人どこかで見たことある」という大衆の共感を呼び起こしやすいからだ。