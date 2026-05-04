中国空母の庭と化した韓中暫定水域…昨年は8回も韓国側に進入【独自】

中国の航空母艦が昨年一年間で8回も韓国側管轄水域に入り込んでいたことが4月28日に確認された。韓国軍の合同参謀本部（合参）の資料がある2020年以降、最も回数が多く、「『大洋海軍』建設を目標にしている中国が太平洋進出を試みつつ西海を『内海化』しようとしている」という懸念が強まっている。

【写真】中国空母「遼寧」「山東」機動部隊

保守系最大野党「国民の力」に所属する庾竜源（ユ・ヨンウォン）議員＝韓国国会国防委員会＝のオフィスが合参から受け取った資料によると、中国の空母は昨年、8回も韓国側管轄水域に入っていた。2020年の2回から、22－24年はそれぞれ7回、5回、6回を記録していたところ、25年はさらに増えた。また、今年第1四半期にも中国の空母が韓国の管轄水域に入った。ムン・グンシク漢陽大学特任教授＝予備役海軍大領（大佐）＝は「韓国に対する『武力の誇示』という目的も大きいだろう」と語った。

管轄水域とは、沿岸国が主権また主権的権利を行使する区域のことで、領海と排他的経済水域（EEZ）、大陸棚などを含む。韓国の管轄水域の正確な境界線は、韓国軍の保安上の問題により公開されていないが、韓国のEEZの境界線内外に設定されているという。国連海洋法条約では、沿岸国はEEZと大陸棚を探査・開発する主権的権利を認められるが、他の全ての国の船舶もここを自由に航行できる。

ただし、外国の軍艦が韓国の管轄水域に入ったら、韓国海軍が監視に乗り出す。韓国海軍は、中国の空母が韓国の管轄水域に入った瞬間からレーダーでリアルタイムの監視・追跡を行い、海に浮かんでいる警備艦を動かして警戒態勢を取るといわれている。

この海域における中国の軍艦や軍用機の活動も増えている。中国の軍艦による韓国側管轄水域への進入は、2024年の時点ではおよそ330回だったが、昨年はおよそ350回で、20回ほど増えた。中国の軍用機が韓国の防空識別区域（KADIZ）に入り込むケースも、24年のおよそ90回から、昨年はおよそ100回に増えた。