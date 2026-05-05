「たかだか300万ウォンのこと」　現金入り封筒受け取った共に民主党の現職・元議員10名「嫌疑なし」【独自】

韓国検察当局は3日までに、共に民主党の党大会における現金入り封筒ばらまき疑惑に関連し、現金300万ウォン（約32万円）を受け取った疑いが持たれた現職・元国会議員10名について「嫌疑なし」の判断を下し、不起訴としたことが確認された。重要証拠として示されたイ・ジョングン元民主党事務部長の携帯電話録音ファイルについて、裁判所が違法に収集された証拠と判断したため、検察は最終的に嫌疑なしとした格好だ。これにより、宋永吉（ソン・ヨンギル）元民主党代表をはじめ、民主党の現職・元議員多数が関与した事件は、検察の捜査着手から3年で終結した。事件が表面化すると、民主党は「尹錫悦（ユン・ソンニョル）政権の政治的報復だ」「たかだか300万ウォンのことで騒ぐのか」と言ったが、その言葉通りに検察の捜査はうやむやになった。

【表】共に民主党 現金入り封筒事件の判決と処分内容

ソウル中央地検反腐敗捜査2部は、3月中旬ごろに現金入り封筒を受領した疑いがある民主党の▲金映豪（キム・ヨンホ）▲閔炳徳（ミン・ミョンドク）▲朴省俊（パク・ソンジュン）▲白恵蓮（ペク・ヘリョン）▲田溶冀（チョン・ヨンギ）の各議員と▲朴英淳（パク・ヨンスン）▲金南局（キム・ナムグク）▲金承南（キム・スンナム）▲李竜彬（イ・ヨンビン）の各元議員、事件当時民主党所属だった祖国革新党の黄雲夏（ファン・ウンハ）議員ら計10名を嫌疑なしとした。2024年7月に検察の取り調べを受けた朴英淳元議員を除く議員は検察の出頭要請に応じなかった。こうした中、同年12月に尹錫悦前大統領による非常戒厳後、民主党主導で国会がソウル中央地検中枢部に対する弾劾訴追案を可決したことで、検察の捜査は停滞した。昨年6月に李在明（イ・ジェミョン）政権が発足した後、現金入り封筒事件に対する検察の捜査は事実上ストップし、関連議員が嫌疑なしとされた格好だ。

この事件は宋永吉元代表が民主党代表に選出された21年5月の党大会を前に、宋元代表の予備選選対と尹官石（ユン・グァンソク）元議員が民主党議員約20名に対し、現金300万ウォンが入った封筒（総額6000万ウォン）を配布したとされる疑惑だ。検察は23年4月に初の強制捜査に乗り出し、同年8月に現金入り封筒を準備した罪で尹元議員を起訴した。検察は2024年1月、金銭封筒の作成・散布について報告を受け承認した罪で宋元代表を起訴した。24年2月、検察は尹元議員を現金入り封筒に国会議員にを渡した罪で、許琮植（ホ・ジョンシク）議員、李成万（イ・ソンマン）、林鍾声（イム・ジョンソン）の各元議員を現金入り封筒を受け取った罪でそれぞれ起訴した。しかし、尹元議員が現金入り封筒を準備した罪で24年10月に大法院で懲役2年の刑が確定しただけで、この事件で起訴されたそれ以外の現職・元議員は全員の無罪が確定した。