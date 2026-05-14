米財務長官と会談した李在明大統領、韓米通貨スワップ締結を提案

李在明（イ・ジェミョン）大統領は13日、米中首脳会談に先立ち両国間貿易交渉のため訪韓した米スコット・ベッセント財務長官、中国・何立峰国務院副首相と相次いで会談した。この日の会談は、14日に中国・北京で開かれる米中首脳会談に先立ち、両国が通商上の懸案を最終調整する場として韓国を選んだことで実現した。

李大統領は13日午前、青瓦台（韓国大統領府）でベッセント財務長官と会い、「最近の不確実性が拡大した状況でも韓米両国の経済が安定的な姿を示している」「両国が緊密にコミュニケーションを取りつつ協力関係をさらに強化すべき」と述べたという。姜由楨（カン・ユジョン）青瓦台首席報道官が伝えた。李大統領は経済・技術分野や重要鉱物に関する協力強化へ言及しつつ、特に外国為替市場分野における協力については韓米通貨スワップ締結を取り上げた。昨年合意した対米投資が来月から本格化した場合に生じかねない外貨不安を解消するための措置だ。李大統領は、対米投資など両国間の戦略的投資が経済・戦略分野において全方位的協力強化につながり、韓米双方にとって利益になり得るよう努めてほしい、とも求めたという。

李大統領は、ベッセント長官との会談に先立ち何副首相と会談した。昨年11月と今年1月に行われた韓中首脳間相互国賓訪問を通じて、両国関係が全面的に復元されたと述べつつ「時代変化と歩調を合わせ、両国国民の民生に寄与する方向で協力をさらに拡大しよう」と語った。また李大統領は「米中両国が安定的な関係を発展させることが、韓国を含む世界諸国の発展や繁栄に役立つだろう」と伝えた。何副首相は「米中首脳会談直前の貿易交渉を韓国で締めくくれて意義深い」として謝意を表したと、青瓦台は明らかにした。

ベッセント長官と何副首相は13日午後に仁川空港で対面し、米中首脳会談の議題を最終調整した。姜首席報道官は「昨年11月の米中首脳会談が金海空港で行われ、その延長線上で、貿易交渉についての話し合いを締めくくるために韓国で対面した」とコメントした。

今回の米中首脳会談では、関税やフェンタニルなど両国の懸案が主に話し合われる見込みだ。中東、台湾などと共に北朝鮮問題も取り上げられる可能性がある。ただし、13日実施された李大統領との会談席上で、北朝鮮関連議論はなかったと青瓦台は伝えた。

パク・サンギ記者