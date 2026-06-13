韓国、チェコを逆転で破る…米メディア「ベスト32進出確率93％」　サッカーW杯A組第1節

サッカー韓国代表チームが2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会のグループリーグA組第1節・韓国対チェコ戦でチェコに勝ち、ベスト32に進出する確率が93％になった。米メディアが分析した。

米国のスポーツ専門メディア「The Athletic（ジ・アスレチック）」は12日、「韓国のベスト32進出確率が93％に上昇した」と分析した。これは、A組のうちメキシコ（ベスト32進出確率98％）に次いで2番目に高い数値だ。

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同メディアは、18日に予定されている第2節のメキシコ戦に韓国が勝てば、ベスト32進出が事実上確定する段階に達する、と見ている。メキシコに敗れた場合でも、ベスト32進出の確率を86％としている。

また、韓国がメキシコ戦で敗れても、グループリーグ最終戦である南アフリカ戦で勝てば、自力でベスト32に進出できるとしている。韓国が残りの2試合ですべて負けるという最悪のケースでも、ベスト32進出確率を55％と見込んだ。

これは、今回の大会から出場チームが48チームに拡大されたことと関係がある。グループリーグは4チームずつ12組に増えたことから、各組の1位と2位だけでなく、各組の3位12チームの中でも成績の良い8チームがグループリーグを通過し、ベスト32からトーナメントが行われる方式になったためだ。

さらに、グループリーグで2チームの勝ち点が同じ場合、直接対決の成績をまず考慮して順位を決定める。韓国がチェコに勝ったため、万一勝ち点が同じになっても、より高い順位になるという意味だ。

韓国は同日、メキシコ・グアダラハラ・スタジアムでチェコに2－1で勝った。韓国は後半が始まってすぐにチェコに先制点を許したが、MF黄仁範（ファン・インボム）＝フェイエノールト＝とFW呉賢揆（オ・ヒョンギュ）＝ベシクタシュ＝がそれぞれ得点を決め、逆転に成功した。

クォン・オウン記者