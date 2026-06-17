共に民主党の票田で投票用紙が足りなかったら【コラム】 統一地方選

1987年12月、第13代韓国大統領選挙当日の午前、ソウル市の九老乙選挙区で投票箱一つが搬送される場面が市民によって目撃された。投票が締め切られる前から移動させようとしていたことが疑念を招いた。箱の上に横断幕や封筒などを積み上げて隠そうとしているかのような印象さえ与えた。選挙管理委員会（以下選管）は不在者郵便投票箱を事前に開票所に運ぼうとしたものだと釈明したが、不正選挙の疑惑はまたたく間に爆発した。市民や学生数千人が投票箱を奪い取り、九老区庁を占拠して3日間座り込みを行った。警察とデモ隊の衝突で数十人が負傷し、1000人余りが連行される大規模な事態へと発展した。

【写真】再選挙を求める抗議集会に参加した若者たち

厳重に封印されたまま選管の保管庫に保管されていた投票箱は、韓国政治学会の要請により2016年に開封された。疑惑は事実ではなかった。投票箱の中の票数は、当時選管によって集計済みの不在者投票数の記録と正確に一致していた。郵便封筒、登録番号も正常であり、操作の痕跡もなかった。1987年の事態は誤解が生んだ悲劇だった。とはいえ、公正な選挙を渇望した庶民の抵抗精神が貶められることはなかった。手法の過激さについては議論があったが、不正疑惑に立ち向かった市民運動として民主化抗争史に記録された。

それから39年後、「民主主義先進国」を自負する韓国で投票用紙不足の事態が発生した。九老区庁の疑惑とは比べものにならないほど明白かつ総体的な国民の参政権侵害だった。投票用紙がないため投票できず、開票速報が流れる最中に投票するという惨事が起きた。問題となった91の選挙区はほぼ例外なく野党・国民の力が優勢な地域だった。これまで与党・共に民主党が選管を監査院の監査対象から外す法案まで提出し、終始かばい続けてきたという事実が重なり、疑惑をさらに深めた。有権者が立ち上がって抗議するのは、あまりにも当然のことだった。

蚕室（チャムシル）で繰り広げられた参政権運動の主役は20～30代の若者たちだった。選挙権の侵害に怒りを覚えた点は九老区庁の時と同じだったが、表現の仕方は異なっていた。野党・在野勢力が主導した39年前とは異なり、蚕室の若者たちは指導部なしに、誰の指示も受けずに草の根集会を主導した。プラカードのかわりに紙に手書きしたスローガンや太極旗の絵を掲げ、愛国歌だけを歌った。政治とは一線を画した。大統領府へ行こうとした野党政治家は野次られ、陰謀論を叫んだユーチューバーは制止された。角材や火炎瓶が飛び交った九老区庁のような暴力もなかった。若者たちは、自分たちは基本権を守ろうとする国民に過ぎず、「デモ隊」ではないと語った。全く新しい形態の国民抵抗運動が誕生した。

イデオロギーや陣営が入り混じった過激な闘争に慣れ、既得権益層と化した左派にとっては、若者たちがなぜ怒っているのか理解できなかったようだ。共に民主党の代弁者を自任するユーチューブ番組は、保守系オンラインコミュニティに対し「戦車で押しつぶすべきだ」などと罵詈雑言を浴びせた。キム・オジュン氏は、20～30代男性の投票傾向を「李明博（MB）政権下の国家情報院による工作計画」であり、「犯罪的な現場」だと主張した。青年世代の当然の怒りに「保守化・右傾化」というレッテルを貼り、問題集団であるかのように誹謗中傷した。

共に民主党寄りのある地上波放送局は、蚕室集会を報道する際、「度を越したデモ隊」「大騒ぎ・騒動」と表現した。民主労総や学生運動団体のデモにおける警察への暴行・器物破損・飲酒・放尿には目をつぶっていた与党寄りの放送局が、若者たちに対してはとりわけ厳しい物差しを当てた。不快な様子が如実に表れていた。