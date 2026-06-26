6月25日の聴聞会で「南侵か北侵か」問われた韓国次期首相候補、「当然北侵」と答弁し取り消す一幕も

次期首相に指名された韓聖淑（ハン・ソンスク）中小ベンチャー企業部（省に相当）長官は25日「大韓民国の脅威となっているのは全てわれわれの敵だ」とする一方「北朝鮮は脅威でありながら同胞でもある非常に二重の状況」との考えを示した。

【写真】韓聖淑氏が「当然北侵」と発言する様子

韓聖淑氏は同日国会で開かれた人事聴聞会で、野党・国民の力議員からの「主敵はどこか？」との質問に上記のように答弁した。

韓聖淑氏は「韓半島における平和共存と共同成長は誰もが同意できる目標だ」とした上で「韓半島の平和実現に向け、いかに（北朝鮮との）関係を結び管理すべきか（が重要）だ」との考えを示した。

韓聖淑氏はさらに「戦争は私たちの生活に絶対にあってはならないと思う。人の命を奪ってまで一体何を守るために戦争するのか、真剣に考え力を入れて取り組みたい」と述べた。

国民の力の金善教（キム・ソンギョ）議員の「6・25戦争は南侵か北侵か」との質問に韓聖淑氏は「当然北侵だ」と答えた直後「申し訳ない。南侵だ。緊張してしまった」と答弁を訂正した。

ソウル市鍾路区三清洞の住宅を不法に増築し、つい先日これを撤去したとの指摘に韓聖淑氏は「区庁と何度も話し合ったので遅れた」「撤去が遅れたことは非常に申し訳なく思う」として謝罪した。

過去に複数の住宅を保有し物議を醸したことについても「国民目線に合わなかった点については申し訳なく思う」と述べた。

ユン・スルギ記者