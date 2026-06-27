韓国が数人の天才ばかりに頼ってきた間、日本はシステムで選手を育成していた　サッカーW杯北中米大会

日本は2026年FIFA（国際サッカー連盟）ワールドカップ（W杯）北中米大会のグループリーグでオランダ・スウェーデン・チュニジアと同じF組に入り、「『死の組』に入った」と言われた。4年前のW杯カタール大会でドイツとスペインを破り、ベスト16に進出したものの、今回こそ「不運な犠牲者」になるとの見方が出ていた。

【表】韓国13人・日本62人 欧州リーグ所属選手数比較

ところが、日本は26日のグループリーグ最終戦でスウェーデンと1－1で引き分け、無敗（1勝2分）で堂々とグループリーグを通過した。ヨーロッパの強豪オランダやスウェーデンと対戦しながらも絶えず攻撃し続けて引き分け、比較的弱いチュニジアとの試合ではゴールラッシュをさく裂させて4－0と圧勝した。日本は昨年10月からAマッチ10試合で7勝3分けと一度も負けていない。この期間中にブラジルとイングランドも破った。

これは、W杯北中米大会でA組3位（1勝2敗）にとどまり、「場合の数」を考え続けている韓国とは対照的な成績だ。サッカー・ファンたちは「最近の日本の試合を見ていると、韓国には到底まねできないレベルだと感じる」とうらやましがっている。2010年に埼玉で行われた韓日戦で朴智星（パク・チソン）を中心とする韓国に0－2で完敗し、憂うつそうにW杯南アフリカ大会に出場した日本だが、今や韓国のサッカー・ファンにとって羨望（せんぼう）の対象に変わった。なぜこのような差が生まれたのだろうか。

その背景にはビジョンとシステムの違いがある。日本は1990年代に既にW杯優勝を目指す「100年計画」を立てていた。日本は2005年に「Japan’s Way（日本の道）」プロジェクトを導入し、W杯優勝の目標時期を2050年に前倒しした。

日本サッカー協会が主導する長期ビジョンの核心は、体系的なユース育成だ。5歳から21歳までの有望選手を4歳ごとの年齢層に分け、体系的な育成プログラムを導入した。実力のある有望選手はできるだけ若いうちにヨーロッパに行かせ、Jリーグ（日本プロサッカーリーグ）のクラブも移籍金の負担を減らし、選手の海外進出を支援した。現在、欧州5大リーグやオランダ、ベルギーなどの主要リーグでプレーする日本人選手は62人に上る。だが、韓国の選手は13人しかいない。

日本はユースから年代別代表チーム、そしてA代表まで、一貫した戦術の方向性とサッカー哲学を共有し、選手たちはそれを繰り返しながら体得していく。絶えず動き、組織力で相手を崩すために個人技を磨きながら、チーム戦術を運用する。クラブレベルから代表まで「日本のサッカーはあらゆる動きに戦術的な意図が込められている」と評されるゆえんだ。卞盛煥（ピョン・ソンファン）元水原三星ブルーウィングス監督は「日本の選手たちはパス一つにも理由とメッセージがある」「弱いパスはワンタッチでボールを出してくれという意味で、強いパスはボールを流して体の向きを変えろという意味だ」と述べた。