独インフルエンサー、露出度の高い服で搭乗しようとして空港で拒否される騒動発生

【NEWSIS】猛暑の中、ボディラインにフィットしたスポーツウエアを着て空港を訪れたフィットネス系インフルエンサーが、航空会社から搭乗を拒否されたというエピソードが伝えられた。

【写真】インフルエンサーのエダ・ピルツ（25）

英紙ザ・サンが6月25日（現地時間）報じたところによると、ドイツ・ベルリン在住のフィットネス系インフルエンサーのエダ・ピルツ（活動名エダ・エリサ、25）はソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を通じて、ルフトハンザ航空を利用した際に経験した出来事を公開したという。

公開された動画を見ると、エダ・ピルツは気温が30度まで上がった日、普段から好んで着ている丈の短いスポーツタイプのブラトップにレギンス姿で空港を訪れた。

すると、搭乗口で搭乗券を確認していたルフトハンザ航空のスタッフが、エダ・ピルツを引き止めた。エダ・ピルツの主張によると、このスタッフは「あなたは服を着ていないのも同然だ」とした上で「この状態では飛行機に乗ることはできない」と言ったという。

エダ・ピルツは「これは一般的なスポーツウエアに過ぎない」と反論したが、スタッフは最後までエダ・ピルツにジャケットを羽織り、ファスナーを完全に上げるよう要求した。結局、エダ・ピルツは飛行機に乗るためにジャケットを着なければならなかった。

今回のトラブルをめぐり、インターネット上では議論が白熱している。エダ・ピルツは「ルールがあるなら当然守るが、明確な根拠もなく、スタッフの主観的な判断で搭乗を拒否するのは不合理だ」とした上で「失礼な対応に強い不快感を覚えた」と指摘した。

これに対し、ルフトハンザ航空は「個別の乗客のケースについて言及することはできないが、スタッフが使用したとされる荒い表現は、当社の基準を反映したものではない」と釈明した。また、ルフトハンザ航空は「乗客は公共の場に適した服装を整えなければならず、現場のスタッフは状況に応じて裁量権を行使することができる」という立場を示した。