傘で一度突いただけなのに…世界最大級の「ガラスの橋」がバリバリに割れた／河南省宝泉

【NEWSIS】中国中部の有名観光地で、ガラスを張った床パネルが外部からの衝撃によって破損するという、ひやりとする事故が発生した。

【写真】展望台のガラスの床にひびが入った様子

香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が6月29日付で報じたところによると、河南省に位置する宝泉の絶壁観光地で、ある少年が持っていた傘でガラスの床を突く出来事があった。この衝撃で床パネルの一部にひびが入り、現場にいた従業員らは直ちに観光客を避難させ、緊急措置に乗り出した。

事故が起きたプラットフォームは、2023年にギネス世界記録にも登録された宝泉景勝地の主要施設。観光地側のスポークスマンは「当該施設は3重の積層強化ガラスで設計されており、今回割れたのは最上部のパネルにすぎず、構造的な安全性に問題はない」と釈明した。

しかし、観光地側の釈明にもかかわらず、インターネットユーザーからは「傘一本で割れる程度なら、ハイヒールを履いた観光客はどうすればいいのか」「国家基準は最低限の安全装置にすぎず、人の命がかかっている以上、はるかに厳格な管理が必要」などと強い疑問の声が上がっている。

中国の観光業界では、2019年の時点で2000を超えるガラスの遊歩道が運営されるほど「ガラスの橋」ブームが過熱している。特に、知名度の低い地方の観光地が訪問客を呼び込むためのマーケティング手段として、これを積極的に活用する傾向にある。

今回事故が発生した宝泉の絶壁は2024年に、中国の公式観光地格付けで最高の権威を誇る「国家5A級」に指定されたている。2025年現在で中国全土に358カ所しか存在しない最高ランクの名所でさえ、安全管理を巡る論争が勃発したことで、当局レベルでの大規模な点検や、より強力な安全基準の策定が必要だという声が強まっている。