ベネズエラ地震で米ミスコン出身モデルが犠牲に…恋人も死亡

【NEWSIS】先月発生したマグニチュード7.2と7.5の連続地震によりベネズエラが深い悲しみに包まれる中、米国で活動していたモデルでミスコンテスト優勝者のスカレント・ロドリゲスさんとその恋人ホセ・カストロさんが、ついに遺体で発見された。

【写真】ベネズエラ出身のスカレント・ロドリゲスさん

今月2日（現地時間）、米誌「ピープル」が報じたところによると、地震で被害を受けたカラカス近郊の現場で捜索活動を行っていた救助隊は、行方不明状態だったロドリゲスさんとカストロさんの遺体を発見したという。

二人は先月29日、崩壊した建物の残骸の中で、互いに強く抱きしめ合うようにして並んで倒れているところを発見されたことが分かっており、多くの人を悲しませている。

家族らは公式募金ページ「GoFundMe」を通じて悲報を伝え、「数日間にわたる必死の捜索の末、二人を一緒に見つけた」と確認した。また、この地震でロドリゲスさんの恋人であるカストロさんは父親、祖母、おじ、おばら家族を一度に失った。

ベネズエラ出身のロドリゲスさんは、米国フロリダを拠点に活動し、昨年「ミス・グランド・オーランド2025」に選出された、前途有望なモデルだった。

主催者側は公式声明を通じて「ロドリゲスさんは優れた業績だけでなく、他者への励ましや温かい態度で記憶されるだろう」とした上で「ロドリゲスさんが残した輝かしい遺産は、わたしたち全員の心の中に、永遠にともにあり続ける」と追悼のメッセージを伝えた。

ロドリゲスさんが活動していた飲料ブランドもまた「ロドリゲスさんの美しい魂と笑顔は決して忘れられないだろう」とコメントし、故人の冥福を祈った。

一方、ベネズエラのホルヘ・ロドリゲス国会議長によると、今回の連続地震による死者は2295人、負傷者は1万1200人を超えたという。行方不明者が依然として数万人に達すると集計されている。