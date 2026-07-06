「洪明甫・前監督、殺害脅迫を受け逃亡中」…外信も注目した「米国行きの理由」

サッカー韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）前監督が突如、韓国を離れて米国に向かった背景について、外信各社は「身の安全に脅威を感じたためだろう」と分析した。

【写真】 強い非難の中で帰国した洪明甫・前監督

スペインのラジオ局「コペ（COPE）」は3日（現地時間）、「韓国代表チームのワールドカップ（W杯）グループリーグ敗退が、国とチーム全体に大きな波紋を広げた」とし、「グループリーグ敗退直後に辞任した洪・前監督が、米国行きの飛行機に乗るため空港にいる様子が捉えられた」と報じた。

併せて「洪・前監督は人目に付かないよう努め、報道陣の前では憂いに満ちた表情を見せた」と付け加えた。

COPEは、洪・前監督の米国行きの背景に「身辺の安全」があったと伝えている。

また「洪・前監督は殺害脅迫まで受けており、安全が脅かされる状況の中で、家族がいる米国へと向かった」と説明した。

さらに、韓国国内の複数の商店で洪・前監督の出入りを禁止する案内文が貼られるなど、W杯大会の結果のせいで韓国社会は激昂した雰囲気だ―とも伝えた。

同じくスペインのスポーツ専門メディア「アス（AS）」も現地時間の3日、「韓国代表チームを巡る状況が尋常でない」とし、「洪・前監督は殺害脅迫を受け続けており、ここ数日間、非常に苦しい時間を過ごしている」と説明した。

次いで「これにより、洪・前監督は韓国から逃亡することになった。彼の身辺の安全さえ懸念される状況だ」とした。

ASは「ここ数日間、絶え間ない殺害脅迫に悩まされ、極めて苦しい時間を過ごした」「そのせいで韓国を離れた。身の安全に対する懸念まで出ている」と付け加えた。

アルゼンチンのスポーツ紙「オレ（Ole）」も「洪監督は殺害脅迫を受け、身の安全に対する懸念に悩まされた。これにより米国へ逃亡することになったもの」だとし、「韓国への帰国は非常に過酷な道のりだった。彼らは極めて敵対的な雰囲気に直面した。特に洪明甫監督は激しい侮辱を受け、警備員らの護衛を受けながら帰国しなければならなかった」と報じた。

また「韓国では洪明甫監督の命を脅かす深刻なメッセージについて、警察が捜査に着手した」とも伝えた。