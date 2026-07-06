ソン・フンミンやメッシが洪明甫を一喝？…「W杯敗退」を風刺するAI動画が空前のブーム

【NEWSIS】 国際サッカー連盟（FIFA）の2026ワールドカップ（W杯）北中米大会で韓国サッカー代表チームが敗退したことを受け、代表チームの洪明甫（ホン・ミョンボ）前監督を題材にした人工知能（AI）合成動画が流行している。

【写真】洪名前監督を批判するAI合成動画

サッカー韓国代表チームは、W杯のグループリーグで1勝2敗にとどまり、グループ3位で決勝トーナメント進出を逃した。先月25日（韓国時間）、メキシコのモンテレイ・スタジアムで行われた南アフリカ共和国との試合に0対1で敗れた瞬間が致命的だった。当時、韓国は南アフリカの守備陣を効果的に攻略できず、逆にカウンターを許した末、後半18分にタペロ・マセコ（AELリマソール〈キプロス〉）にゴールを奪われた。

試合終了後、ユーチューブのチャンネル「ピッカチュク」に投稿された「メッシとロナウドが韓国の舞台でプレーできない理由」と題したショート動画コンテンツが人気を集めた。この動画は、サッカー界最高のスターとされるリオネル・メッシ（インテル・マイアミ〈米〉）とクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスルFC〈サウジ〉）をAIで再現し、バラエティ番組『ラジオスター』に直接出演したかのように演出したものだ。動画の中のメッシとロナウドは、韓国に行くと洪・前監督の母校である高麗大学の出身ではないという理由で試合に出場するのが難しい、と発言した。

韓国の敗退が確定した後も、関連コンテンツはユーチューブに投稿され続けている。同じチャンネルにアップされた「ある日、選手が尋ねた」という動画は、危機の状況でどのような戦術を使うべきかと選手たちが尋ねると、監督が一言、「戦え」と言い残した―という内容。洪・前監督が代表チームのミーティングで残した言葉を風刺したコンテンツだった。この動画は、俳優イ・ビョンホンの声をAIで再現し、CM動画のように演出された。

6月29日、ユーチューブチャンネル「事実研究所」が投稿した「洪明甫のせいで腹が立って作った慰労動画」と題するショート動画コンテンツも、約1500万回の再生回数を記録して人気を集めた。この動画は、洪・前監督からあまりチャンスを与えられなかったハーフの選手、イェンス・カストロップ（メンヒェングラートバッハ〈独〉）が洪・前監督を殴打する様子をAIで再現した。この他にも、ソン・フンミン（ロサンゼルスFC〈米〉）やメッシらが洪・前監督に対して直接的に怒りをぶちまける動画が多数アップロードされた。

インターネットユーザーらは「本当にすっとする」「AIが人の気持ちをうまく代弁してくれている」「外見や話し方が本当にリアルに再現されている」といったコメントを残した。彼らは、洪・前監督や大韓サッカー協会に対するもどかしさをAIコンテンツが解消してくれているとして、肯定的な反応を示した。