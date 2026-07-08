物価項目からワラビが消え、ソフトウェアサブスク料金を追加

韓国の消費者物価指数の品目からワラビや落花生、幼稚園納付金などが外れ、新たに麻辣湯（マーラータン）やソフトウェアのサブスクリプション（購読）料金、スマートウォッチが含まれる。

【表】韓国と日本は何位？ 国別の今年の潜在成長率推定値

国家データ処（データ処）は7日、このような方式で消費者物価指数の調査方式を改定し、12月に公表する計画だと発表した。現在2020年基準となっている2025年1月以降の消費者物価指数も2025年基準に改定し、同日に公表する。消費者物価指数は5年ごとに経済・社会構造や家計の消費パターンの変化を反映し、代表品目とウェイト（加重値）を改定している。

2025年の家計動向調査の結果などを基に代表品目とウェイトを新しく調整し、消費支出に占める割合が増加したソフトウェアサブスク料金、クラウドストレージ（保存空間）利用料、スマートウォッチ、電気自動車（EV）充電料など10品目を新たに追加した。一方、消費支出に占める割合が減少したワラビ、幼稚園納付金、落花生、ブタンガスなど13品目は除外し、455の代表品目（案）を選定した。

データ処は「人工知能（AI）の活用など、国民のデジタルライフを反映して物価の体感度を高めるための改定」と説明した。