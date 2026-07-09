結婚式費用750億ウォンと言われるテイラー・スウィフト、ごみまで記念品として販売され話題

【NEWSIS】テイラー・スウィフトとトラビス・ケルシーの結婚式が行われた米国ニューヨークのマディソン・スクエア・ガーデン周辺で、イベント会場に捨てられたごみを詰めた商品が販売され、話題を呼んでいる。

【写真】テイラー・スウィフトの結婚式会場のごみを集め、プラスチックキューブに詰めた様子

米紙ニューヨーク・ポストが8日（現地時間）に報じたところによると、結婚式の現場の痕跡を所有したいというファンたちの欲求を狙い、アーティストのジャスティン・ジニャックさんがごみで商品を製作したという。

ジャスティン・ジニャックさんは結婚式の翌日から、マディソン・スクエア・ガーデン周辺の路上でごみを収集した。ジャスティン・ジニャックさんが収集したものの中には、捨てられたストローやプラスチック製の食器、ワイヤレス方式のマイク付きイヤフォン、リングポップのほか、排卵検査薬キットまで含まれていた。

ジャスティン・ジニャックさんは、このごみを大きさ1インチの小さなプラスチックキューブに入れ、密封した。商品は「ニューヨーク市のごみ」、あるいは「招待されなかったエディション」という名前で1個当たり25ドル（約4060円）で販売され、これに配送料10ドルが追加されている。

ジャスティン・ジニャックさんは商品が漏れたりにおいがしたりしないよう丁寧に包装し、キューブの下部に自分のサインまで残した。

この奇妙な販売方式は大人気を集めた。ジャスティン・ジニャックさんは現在までに、世界30カ国・地域で1300個以上のキューブを販売しており、現在は完売した状態だ。

ジャスティン・ジニャックさんはタキシードを着て路上でごみ拾いをしながら、商品のPRをすることもあった。

ファンたちはこれをめぐり、スターの人生に最も近づくことができる記念品だとして、財布のひもを緩めた。ウェブサイトには、今回の商品について「招待されなくても手に入れることができる最も近い記念品」という説明が書かれている。

ジャスティン・ジニャックさんは以前にも、2012年に米大リーグのニューヨーク・ジャイアンツの優勝パレードなど、ニューヨークの主要なイベントの際にごみを販売した経験がある。