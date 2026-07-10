「語尾『ノ』は極右の語法」だと主張していた盧武鉉財団理事が謝罪…「理解が足りなかった」

【TV朝鮮】盧武鉉財団の理事を務める趙秀真（チョ・スジン）弁護士が、ガールズグループ「RESCENE」のリーダー、ウォニの「ムソプノ（怖いな）」という発言をイルベ（日刊ベスト貯蔵所。保守系のネットコミュニティ）式の表現だと判断したことについて、公に謝罪した。

【図】イルベ表現と方言を区別する方法

趙弁護士は9日、ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）に「オンライン上の会話で省略が多い若い世代の言葉について、私の理解が足りなかったようだ」とし、「私の発言によってRESCENEのアーティスト、ウォニさんが傷ついたのではないかと心配しており、謝罪の言葉を伝えたい」と表明した。

これに先立ち趙弁護士は今月7日、YouTubeチャンネル「チャン・ユンソンの取材コンビニ」で、ウォニの「ムソプノ」発言を巡り「私も慶尚道の人間なので、イルベ式の表現であるのは間違いないと思った」と発言していた。

ただし趙弁護士は、当時の発言はウォニを狙った趣旨ではなかったと説明した。

趙弁護士は、若者の間で広がったイルベ式の語尾「〜ノ」の使用について、個人にばかり責任を負わせたり、政治的に悪用したりしてはならないという趣旨だったとした。

趙弁護士は「イルベだけでなく多数のコミュニティを中心に、語尾の『〜ノ』を文法に合わない形で付けて盧武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領を侮辱し、嘲笑する行為は10年以上も放置されてきた」「今や若い世代のミーム（流行の表現）として吸収されてしまったからだ」と語った。

その上で、後に専門家の説明を聞いて自分の判断を訂正した、と説明した。

趙弁護士は、慶北大学国語国文学科の金徳鎬（キム・ドクホ）教授の説明に言及しつつ、「『ワ・イリ・ムソプノ（なぜこんなに恐ろしいんだ）』から『ワ・イリ』を省略することは本来、文法上自然ではないが、若い世代は省略して使うとおっしゃっていた」と伝えた。

さらに「世代間の方言使用法の違いによる誤解だということだったが、その言葉を聞いて理解できた」と付け加えた。