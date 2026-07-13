柳鮭瀾、LPGAエビアン選手権制覇…メジャー2連勝・優勝賞金140万ドル

【NEWSIS】プロゴルファーの柳鮭瀾（ユ・ヘラン）が、全米女子プロゴルフ（LPGA）ツアーのアムンディ・エビアン選手権（賞金総額910万ドル＝現在のレートで約14億7000万円。以下同じ）を制覇し、メジャー大会2連勝を達成した。

【グラフィック】 ゴルフ女子世界ランキング・平均ポイント

柳鮭瀾は12日（韓国時間）、フランスのエビアン・レ・バンに位置するエビアン・リゾート・ゴルフクラブ（パー71）で行われた大会最終第4ラウンドで、バーディーとボギーを1つずつ記録し、イーブンパーの71を叩いた。

4日間の合計で19アンダー、265の柳鮭瀾は、ブルック・ヘンダーソン（カナダ）と並び共同1位を記録し、18番ホール（パー5）で行われたプレーオフ第1戦でバーディーを奪い、パーにとどまったヘンダーソンを抑えて優勝した。

柳鮭瀾はKPMG女子PGA選手権での優勝に続き、エビアン選手権まで制覇して2大会連続でメジャー大会の頂点に立ち、優勝賞金140万ドル（約2億2700万円）を手にした。

韓国人選手が一シーズンにLPGAツアーのメジャー大会で2勝以上を挙げたのは、2019年の高真栄（コ・ジンヨン）以来7年ぶりだ。

当時、高真栄はANAインスピレーション（現シェブロン選手権）とエビアン選手権で優勝した。

また、今回の大会の第3ラウンドでは11アンダー、60を記録し、従来の61を超えてメジャー大会の18ホール最少ストロークの新記録を樹立した。

柳鮭瀾は今月末に開催される今シーズン5番目で最後のメジャー大会であるAIG女子オープンで、メジャー3連勝に挑戦する。