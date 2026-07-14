KOSPIラリーでサムスン李在鎔会長の株式価値28兆ウォン増…SK崔泰源会長は「10兆ウォンクラブ」入り

【TV朝鮮】韓国国内の株式市場が活況を呈した今年第2四半期、主要グループ総帥らの株式資産も大幅に増加したことが分かった。

【写真】 李在明大統領、「李在鎔・崔泰源会長と共に」

韓国CXO研究所が14日に発表したところによると、李在鎔（イ・ジェヨン）サムスン電子会長の株式評価額は、3月末の30兆9000億ウォン（約3兆3600億円）から6月末には59兆1000億ウォンへと28兆2000億ウォン増加し、増加額1位を記録したという。

崔泰源（チェ・テウォン）SKグループ会長は、株式評価額が176.9％急増した10兆8000億ウォンと集計され、初めて「10兆ウォンクラブ」に名を連ねた。

そのほかにも、趙顕俊（チョ・ヒョンジュン）暁星グループ会長や具光謨（ク・グァンモ）LGグループ会長、鄭義宣（チョン・ウィソン）現代自動車グループ会長らの株式資産も大幅に増加した。

ただし、調査対象となった総帥らの株式評価額は全体で28％増加したものの、李在鎔会長と崔泰源会長を除くと、むしろ8.6％減少したことが分かり、大型株中心の株価上昇が反映されたと分析されている。

韓国CXO研究所は、第3四半期には業績にに対する株価の負担や利益確定売り、外部要因などが重なり、株式市場の変動性が拡大する可能性があると見通した。