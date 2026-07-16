友人を殺害して全裸で徘徊、24歳のチョン・ジェファン容疑者…顔写真・実名を公開

【NEWSIS】慶尚北道慶山で友人を殺害したチョン・ジェファン容疑者（24）の実名や顔写真などの身元情報が、16日に公開された。

慶北警察庁は16日午前9時から、殺人などの疑いで逮捕され取り調べを受けているチョン容疑者の名前と年齢、マグショット（逮捕時に撮影される被疑者の顔写真）などの身元情報を30日間にわたり、ホームページの告知事項欄に掲示する。

【写真】チョン・ジェファン容疑者（24）

チョン容疑者は今月10日、警察による身元情報公開決定に対して異議を申し立てた。警察は猶予期間の五日が経過したこの日から来月18日まで、チョン容疑者の身元情報を公開する。

警察は今月10日、チョン容疑者に対する身元情報公開審議委員会を開いた。審議委では▲被害の重大性および犯罪の残忍性認定 ▲犯行の証拠の十分性 ▲犯罪予防など公共の利益の必要性などを判断し、身元情報の公開を議決した。

また、チョン容疑者は15日、マンションで友人を凶器で刺して死亡させた疑い（殺人など）で送検された。

チョン容疑者は今月4日午前4時ごろ、慶山市河陽邑の自宅マンションで、一緒に酒を飲んでいた友人を凶器で数十回も刺して死亡させた疑いが持たれている。

犯行直後、チョン容疑者は血まみれの全裸状態で近くのコンビニなどを徘徊した後、再び自宅に戻ったところで警察に逮捕された。

警察の調べに対してチョン容疑者は「酒に酔っていて覚えていない」と供述し、犯行の経緯について具体的に語っていない。

遺族はチョン容疑者に対し、死体損壊の容疑を追加するよう求める告訴状を警察に提出した。

これに先立ち遺族は今月13日、見解表明文と防犯カメラ映像の公開を通じて、「チョン容疑者は犯行直後に血まみれの全裸状態で犯行現場を離れ、1時間にわたり街を徘徊していた。パトカーと遭遇したにもかかわらず、警察は即座に制圧しなかった」と、警察の初期対応の不備を主張して経緯の究明を求めた。