記事入力 : 2026/07/20 10:05

「住民は避難せよ」　仁川のクーパン物流センターで崩壊の恐れ…45時間以上も火の勢い衰えず

「住民は避難せよ」　仁川のクーパン物流センターで崩壊の恐れ…45時間以上も火の勢い衰えず

　【TV朝鮮】仁川市西海区石南洞にあるネット通販大手「Coupang（クーパン）」の物流センターで発生した火災を巡り、2日目となる徹夜の消火活動が続いている。

【写真】30時間以上続くクーパン物流センター火災

　一部の構造物が崩壊する可能性が持ち上がり、仁川市西海区は物流センター周辺の住民に避難命令を出した。

　消防当局は火災2日目となる19日の午前、初期消火の時期を「19日午後11時」と予想していた。

　しかし、現在もまだ火の勢いは収まっていないことが分かった。

　消防当局は前日に発令した「国家消防動員令」を維持し、45時間以上にわたり消火活動を繰り広げている。

　消防当局は、高所放水車・屈折はしご車やヘリコプターを含む消防車228台と、消防隊員・警察官など721名を現場に投入した。

　火の勢いがなかなか収まらない中、仁川市西海区は19日午後11時を期して、物流センターのランプ区域から半径116mを対象に住民避難命令を出した。

　西海区は、住民に送った安全案内文字（緊急災害速報メール）で、「クーパンの火災による一部建物の崩壊の危険があるため、商店街やオフィスなど半径116mの住民は直ちに避難してほしい」「クーパン南側の商店街・工場のみが該当し、住宅地は（避難命令の対象から）除外される」と伝えた。

　火災現場で消火活動を繰り広げている消防隊員と警察官も、避難命令の対象から除外された。

ピョン・ジェヨン記者
チョソン・ドットコム／朝鮮日報日本語版
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