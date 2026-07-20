人がいないから大丈夫？　映画館の前席に素足を乗せて…「迷惑行為はやめて」と炎上

映画館で、前の座席の背もたれに素足を乗せて座っている観客の姿が捉えられた。

19日、あるオンライン・コミュニティに、映画館内で前の座席に足を乗せている観客を目撃したという書き込みと共に写真が投稿された。

【写真】映画館内で前の座席に足を乗せている観客の様子

投稿者は「これまで、こんな常識のない人がまさか本当にいるわけがないと思っていたが、初めて、自分の目で直接見た」とし、「映画が始まる前は女性だけが足を乗せていたが、映画が始まると夫婦で一緒に足を乗せていた」とつづった。

写真には、客席に座った女性が足を前に伸ばし、前の座席の背もたれに素足を乗せている様子が写っていた。

前の座席に足を乗せる行為が最近、オンライン・コミュニティやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）などを通じて相次いで伝えられている。

最近、あるオンライン・コミュニティでは「若い女性たちが映画館で前の座席に足を乗せていました」という書き込みと共に写真が1枚掲載された。

この写真はロッテシネマのある店舗で撮影されたもので、2人の観客が前の座席の背もたれの上部に素足を乗せて座っている。

先月には、バスで前の座席に足を乗せた女子学生たちの写真が公開された。

当時、オンライン・コミュニティには「（京畿道南楊州市の）別内へ向かうバスで、女子学生2人が前の座席に足を乗せている姿が目撃された」という内容の情報提供の書き込みが行われた。

写真を見ると、前の座席の背もたれの上に両足を乗せた女子学生たちの姿が写っていた。

靴はすべて脱ぎ、靴下は履いた状態だった。

当時、前の座席に客はいなかった。

写真を見た大多数のネットユーザーは「前の座席に客がいるかいないか、靴下を履いているかどうかは問題ではない」「親が基本的な礼儀をきちんと教えるべきだった」「公共の場所で守るべきエチケットを知らないのか」「これは誰かに教わらなくても分かるべき常識ではないか」などのコメントを寄せた。