知人を殺害して全裸で徘徊したチョン・ジェファン容疑者、逮捕時の映像入手…床上で転がって抵抗【独自】

【NEWSIS】慶尚北道慶山で知人を殺害した疑いが持たれているチョン・ジェファン容疑者（24）の異様な行動が世間の関心を集める中、これまで知られていなかった逮捕当時の様子を捉えた動画が新たに明らかになった。

【動画】全裸状態でコンビニからバナナミルクを持っていくチョン・ジェファン

21日、NEWSISが入手した動画によると、容疑者は逮捕当時も全裸状態のままであり、両手を後ろに回された状態で手錠をかけられ、マンションの廊下の床で転がっていた。

この動画は、被害者からの電話を受けて事件現場へ駆けつけた友人Aさんが今月4日午前4時58分に撮影したもので、警察官に制圧されたチョン・ジェファン容疑者が廊下に横たわり、もがく様子が収められている。

また、床のあちこちには血痕が見られ、出動した警察官2人と消防隊員2人がチョン・ジェファン容疑者を取り囲み、様子を見守る姿も捉えられていた。

Aさんによると、被害者の友人たちが助けを求められて事件現場である容疑者宅に到着したとき、チョン・ジェファン容疑者は自宅にいなかったという。

NEWSISの電話取材に応じたAさんは「私たちが家に入ってから5分後に到着したチョン・ジェファンは、私たちが来るとは思っていなかったようで、私たちを見るなりうろたえたようだった」と当時の状況を説明した。

そして「その後、4時51分ごろに警察官と救急隊員が一緒に入ってきた」「私たちはチョン・ジェファンを指さして『（この男が）犯人なのに、逮捕せず何をしているのか』と警察官に怒りをぶつけたりもした」と語った。

Aさんなどによると、警察がチョン・ジェファンを逮捕したのは午前4時57分ごろだという。動画は、被害者の友人らによって外に引きずり出されたチョン・ジェファン容疑者を警察官と119救急隊員が制圧した後、手錠をかけた直後の様子を撮影したものだ。

なお、チョン・ジェファン容疑者は警察の取り調べに対し「酒を飲んでいたので覚えていない」と述べ、犯行の動機を具体的に供述していないという。