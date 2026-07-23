ベトナムで韓国人が宝くじ1等当選金6億4200万円受け取る…外国人では歴代最高額

【TV朝鮮】ベトナムの国営宝くじ事業者「Vietlott（ベトロット）」が最近、ベトナムで勤務している韓国人K氏に対し、宝くじ「パワー6／55」の1等当選金1028億ドン（約6億4200万円）を支給した。ベトナムのメディア「VNエクスプレス」が21日報じたところによると、これはベトナムの宝くじ史上、外国人が受け取った金額としては歴代最高額だという。

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K氏はベトナム北部バクニン省の宝くじ販売店で、番号「09・17・20・33・41・42」が記された宝くじを購入し、7月11日の抽選で1等に当選した。同氏はバクニン省にある外資系企業に勤務しているとされ、「パワー6／55」の1等当選確率は2829万9675分の1とされる。

K氏はおよそ5年前、ベトナムで数字選択式宝くじを初めて経験し、韓国の宝くじ購入方式と類似している点にひかれ、その後引き続き購入してきたという。普段は週2回、1回当たり20－30枚ほど購入し、キャリーオーバーの規模が大きくなったときには、一度に50枚購入することもあったという。

K氏は当選金から個人所得税102億8000万ドンを控除した後、925億ドン以上を実際に受け取り、このうちおよそ15億ドンを社会貢献基金として寄付した。

ベトロットによると、外国人が「メガ6／45」または「パワー6／55」で1等に当選したケースはK氏が4人目で、これまでに韓国人2人と中国人1人が1等に当選している。これまでの外国人の最高当選額は、2025年にホーチミン在住の韓国人が受け取った326億ドンだった。

K氏は「本当にびっくりして、最初は信じられなかった」とした上で「ジャックポット1等当選者であるという事実を確信するまで、宝くじの番号を何度も確認した」と心境を打ち明けた。