【寄稿】民族主義的だが愛国的ではない韓国人

先日、韓国国会で行われたドラマチックな場面を見て、数年前ソウルのある外国人学校で目にした光景を思い出した。最も鮮明に思い出されたのが、2年生の教室の壁に児童たちが描いた絵やポスターと共に掲示された教師による文句だった。「自分の手足は自分の空間に(Keep your hands and feet to yourself)」

この文句は私に深い印象を残した。小学生たち、特に男の子たちはじっとしていることができないため、自分をコントロールすることで他人の体を尊重するよう訓練する必要性がある。子どもたちがこれを学ぶことができなければ、他人にひどい接し方をしても道徳的に問題ないと錯覚するようになる。こうした思いは幼くて純粋な心に吸収されやすい。

われわれがよく理解しているように、こうした重要な教訓は韓国社会にとってまだ目新しい。30歳以上の韓国人たちは、こうした教訓を体験し習うにはすでに手遅れなのかもしれない。

私よりも読者たちの方がより深く理解していると思うが、これまで私が韓国で暮らしながら家族や友人から聞いた話を総合すると、わずか数年前までも、韓国社会は家庭内暴力、校内暴力、教師による体罰、警察による暴力を日常茶飯事として受け入れていた。軍隊はもちろんのこと、時には職場で拳を振りかざすことも当たり前のように考えられてきた。

若い世代は理解し難いかもしれないが、親の世代と祖父母の世代はこうした不適切な虐待のため、想像できないほどのストレスを耐え忍ばなければならなかった。

軍隊では体系的に兵士を殴った。殴られることも訓練の一部だと考えられていたためだ。その当時、韓国の母親たちは、徴兵拒否運動を展開したり国防部に押し掛けて上層部の人間に抗議したりしなかった。私にはこれが疑問に思えてならない。