NewJeansダニエルが旧正月を「チャイニーズ・ニューイヤー」と表記　「深く反省」

【NEWSIS】ガールズグループNewJeansのダニエルが、旧正月を「チャイニーズ・ニューイヤー(Chinese new year)と表記したことについて謝罪した。

ダニエルは21日、写真共有ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)「インスタグラム」のNewJeans公式アカウントに、「今月19日に、(ファンとコミュニケーションするアプリケーションの)Phoningで『Bunnies(NewJeansのファンクラブ)は旧正月に何をするの?(what r u bunnies doing for Chinese new year?)』とメッセージを送った。間違いに気付いてすぐに削除したけど、既に多くの方にメッセージが伝えられ、取り返しがつかなかった」とし、「陰暦旧正月は韓国を含む幾つもの国や地域で記念している名節だから、私の表現は不適切だった。この点を深く反省している」と書きこんだ。

ダニエルは韓国とオーストラリアの二重国籍者。エキゾチックなルックスで世界的に人気を集めている。

「これによって失望したり、傷ついたりしたBunniesと多くの方に、本当に申し訳ない。今回のことを忘れず、これからもっと慎重に行動・表現するよう努めたい。あらためてお詫びします」

NewJeansは最近2ndシングル「OMG」をリリースし、収録曲の「Ditto」とリード曲「OMG」が韓国内外の音源チャートを席巻している。