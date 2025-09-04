北朝鮮随行員、金正恩総書記が座った椅子を拭き上げて使用済みコップを回収する徹底ぶりが話題に

中国で行われた戦勝節80周年の軍事パレードに出席するため中国北京を訪問中の北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）総書記は3日、ロシアのプーチン大統領と現地で会談したが、その直後に北朝鮮随行員が金正恩総書記の痕跡を消す様子が撮影された。

【写真】北朝鮮随行員が念入りに椅子を拭き上げる様子

米CNNテレビが報じた。それによるとユナシェフと名乗るロシア人記者は自らのテレグラムを通じ、会談後に北朝鮮随行員らが金正恩総書記の使用済みコップを持ち去り、また座っていた椅子などをきれいに拭く様子を撮影した動画を公開した。

動画を見ると、会談終了後に北朝鮮の女性随行員は金正恩総書記が使用したとみられるコップなどを即座に持ち去った。男性随行員は金正恩総書記が座っていた椅子、周囲の装飾品、家具などを約1分かけて丁寧に拭いてからその場を立ち去った。

北朝鮮随行員が会議室を清掃する正確な理由は伝えられていない。CNNは「金正恩総書記のDNA情報外部流出を防ぐためでは」との見方を示した。

前日付の日本経済新聞によると、金正恩総書記の健康状態把握や暗殺につながる生体情報の流出を防ぐため、専用列車には専用トイレなど特殊な装備が設置されているという。金正恩氏の排せつ物を通じた健康情報や暗殺につながる生体情報の外部流出を防ぐためとみられる。

日本経済新聞は「金正恩氏は北朝鮮の軍関連施設や国営工場などを視察する際、車両に専用のトイレや個人の浴室も設置している」と伝えた。

金正恩総書記がホテルを利用する際には随行員らが自ら清掃を行い、使用した食器類などから体液などのDNA情報を完全に除去するという。

日本経済新聞は北朝鮮問題に詳しい韓国の国家情報機関関係者の話として「最高指導者の健康情報は北朝鮮体制に重大な影響を及ぼす。毛髪や排せつ物などを流出させないため北朝鮮は金正恩の生体情報封鎖に格別な努力を傾けている」と伝えた。

キム・ミョンイル記者