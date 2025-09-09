「留学中の息子を隠すため」　北京で金正恩総書記と遭遇した共に民主議員、ジュエ氏外遊デビューに高まる後継説を否定

中国の戦勝節80周年軍事パレードに出席した韓国与党・共に民主党の朴智元（パク・チウォン）議員は8日にラジオ番組に出演し「今西側諸国、とりわけ韓国でもキム・ジュエが金正恩（キム・ジョンウン）総書記の後継者になるとか、後継者になるための準備を進めていると言われているが、私はそう考えていない」との見方を示した。キム・ジュエ氏は軍事パレードで初めて多国間外交の舞台に登場した。

文在寅（ムン・ジェイン）政権で国家情報院長などを歴任した朴智元議員は同日YTNラジオ「キム・ヨンスのザ・インタビュー」に出演し「社会主義国家、封建社会では娘が女性後継者や国家元首などになったことはない」「私の考えでは（金正恩総書記の）息子は今西側世界のどこかで留学しているはずだ。これを隠すためキム・ジュエを前面に立てている」と主張した。

朴智元議員は「金正恩総書記と金与正（キム・ヨジョン）副部長は今のキム・ジュエの年齢の時にスイスに留学していたが、こちらでは誰もそのことを知らなかった」「もちろん金正恩総書記がキム・ジュエをとてもかわいがっているのは事実だ。父親なら誰でも娘がかわいいだろう」とも説明した。

朴智元議員は「キム・ジュエが中国まで行ったのは事実だが、軍事パレードや夕食会など公式行事には姿を現さなかった。職責がないので中国の公式行事に招待される対象にはならなかったはずだ」として「キム・ジュエは後継者ではない」と断言した。

9月3日に朴智元議員は中国北京の人民大会堂で開催された戦勝節記念行事で金正恩総書記と会い声を掛けたが無視された。これについては朴智元議員は「悪いとか良くなかったとか考える必要はないと思う」と前向きだった。

その時の状況について朴智元議員は「私は3－4歩離れた後方から『金正恩委員長、私は朴智元です』と2回声をかけたが、振り返らなかった」「SPたちが強く制止したのでもうこれでよいと思い帰ってきた」と説明した。

また朴智元議員は北朝鮮の崔善姫（チェ・ソンヒ）外相にも「同志！ お久しぶりです！」と声を掛けたが、やはり無視されたという。

朴智元議員は「禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が7年ぶりに金正恩総書記に会い『お会いできてうれしいです』と声をかけ、金正恩総書記も『お会いできてうれしいです』と言いながら握手に応じたこと、私が声を掛けたこと、崔善姫外相と目が合ったことなど、これらは非常に良いシグナルだ」「遭遇できたことは成功」と述べた。

