北朝鮮の「尊貴なご子弟」はキム・ジュエではない【コラム】

米国の移民当局に逮捕・拘禁された316人の韓国人労働者は12日に仁川空港を経て無事帰国した。2007年の盆唐セムムル教会信徒アフガニスタン拉致事件を思い出すほど、緊迫したこの1週間は衝撃と恐怖の連続だった。中国よりもアメリカ合衆国の方がもっと怖く予測し難い時代になったことは、手錠を掛けられ縄に縛られながら収容所に連行された韓国人を見て実感した。彼らにPTSD（心的外傷後ストレス障害）などの症状が出ず、将来の米国入国にも一切の不利益がないことを心から願っている。

韓国人を収容していた米ジョージア州の不法入国者収容所はその劣悪さで悪名が高い。カビやさびだらけの壁、汚物があふれる便器、腐敗した食材が散らばる施設といったニュースを見るたびに、じめじめして悪臭が漂う環境が自然と想像され当事者でなくとも息が詰まる。韓国大統領府関係者が「合意文発表が必要ないほど良い雰囲気の韓米首脳会談だった」と発表してからわずか2週間後になぜこんなことが起こったのか。韓国政府は500兆ウォン（約53兆円）の現金を出すと約束したが、企業の宿願であるビザ問題は米国との間で話題にもできなかったのか。

米国の不法入国者収容所の阿鼻（あび）叫喚を思いながら別の韓人にも思いをはせた。大韓民国憲法第3条で明らかに大韓民国国民でありながら、ウクライナ軍に捕虜として捕らえられている北朝鮮軍兵士のイ某氏（26）とペク某氏（20）だ。今年2月に二人と直接面会した韓国野党・国民の力の庾竜源（ユ・ヨンウォン）議員は「捕虜収容所は過去には刑務所だった。収容者は全員が独房にいるが、その悪臭は本当にひどかった」と伝えている。不潔なトイレは換気もされず、面会中はずっと耐えがたい悪臭に悩まされたという。二人は庾竜源議員に帰順の意志も伝えていたが、弾劾政局を経て政権交代した韓国、そしてロシアへの派兵を認めた北朝鮮、ロシアとウクライナの仲裁に乗り出した米国による急変する外交力学の中でその近況は分からなくなった。