セクハラ不祥事の祖国党「被害者の皆様に心よりおわび」　指導部が総辞職

祖国革新党指導部は7日、緊急記者会見を開き、金宣ミン（キム・ソンミン）代表権限代行をはじめとする最高委員全員が党内のセクハラ（性的嫌がらせ）・強制わいせつ事件に関して「責任を取り辞任する」と発表した。

金宣ミン権限代行は「申し訳ない。じくじたる思いだ。私の対応が未熟なために同志たちを失った。被害者の皆様にはあらためて心よりおわび申し上げる。党内外の問題に責任を痛感し、私は今日、代表権限代行の職から退くことにより、その責任を全うする」と述べた。

【写真】SNSのプロフィール写真を突然変更した祖国革新党の曺国・前代表

その上で、「祖国革新党は新生政党として、対応組織やマニュアルがない状況で右往左往し、時間がかかってしまった。全て私の不覚によるものだ。法的手続きを越えて心の傷まで癒すことができなかった」と述べた。

そして、「寛容のない処罰と完全な被害回復のために、私と最高委員は全員退く。党に重い荷を残すことになり申し訳ない」と言った。

同日の記者会見後、記者団からの「今年11月の早期全党大会前まで非常対策委員会体制で運営されるのか」という質問に対し、黄命弼（ファン・ミョンピル）最高委員は「そうだ」と答えた。また、「（該当の事件に）関与した人々は党職を辞め、今日調査に入ったと聞いている」とも言った。

このセクハラ・強制わいせつ事件に関連して「2次加害」問題を引き起こしていた同党の黄鉉善（ファン・ヒョンソン）事務総長、イ・ギュウォン事務副総長、共に民主党の崔康旭（チェ・ガンウク）教育研修院長＝元国会議員＝は既に辞任の意向を明らかにしている。

シン・ジイン記者