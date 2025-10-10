イスラエル軍がガザ支援船団拿捕、韓国人活動家も悪名高いケツィオット刑務所に収容

ガザ地区に接近中にイスラエルに拿捕（だほ）された救護船に乗っていた人々がイスラエル南部のケツィオット刑務所に移送・収容されたことが分かった。その中には韓国人活動家も含まれている。

【写真】ケツィオット刑務所に収容されたキム・アヒョンさん

パレスチナと連帯する「韓国市民社会緊急行動」「カンジョンの友人たち」「開拓者たち」など韓国市民団体の関係者は9日、聯合ニュースの取材に対し、「活動家のヘチョ（キム・アヒョン）氏がイスラエル南部の砂漠にあるケツィオット刑務所に移送されたそうだ。これは航海参加者たちをテロリストとして扱うものだ」と述べた。

拿捕された船に乗っていた人々の法律諮問を担当しているパレスチナ支援人権団体「アダラ」も「イスラエル海軍が8日未明、ガザ地区に向かっていた支援船『ガザに向かう千隻のマドリーン号』に所属する船舶を拿捕した後、ほとんどの乗船者がケツィオット刑務所に移送された」と明らかにした。アダラは同刑務所について「過酷で虐待が多い環境として悪名高い」と説明した。

ケツィオット刑務所はイスラエル南部にあるネゲブ砂漠のエジプト国境に位置する大規模な収容施設で、通常パレスチナ出身のテロリストなどを収容する場所として知られている。 このほどグローバル・スムード船団（GSF）に乗ってガザ地区への接近を試みたが、今月6日に追放されたスウェーデンの環境活動家グレタ・トゥーンベリ氏らも収容されていたという。

極右性向のイスラエルのイタマル・ベングビール国家安全保障大臣は以前、ガザ地区を目指す活動家たちに向かって「彼らはケツィオット刑務所の状況をきちんと知った上で、イスラエルに来る前に考え直すべきだ」と警告したことがある。

韓国外交部（省に相当）の金珍我（キム・ジンア）第2次官は同日、バラク・シャイン駐韓イスラエル大使代理と面談し、拿捕船舶に乗っていた韓国人の安全確保と早期解放に向けた協力を要請した。これに対してシャイン大使代理は関連手続きを経て、「韓国国民が最大限迅速に釈放されるよう協力し、同氏の安全確保のためあらゆる努力を尽くす」と述べた。

チョン・アイム記者