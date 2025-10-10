K-POPスターをまねてレインボーヘアにした中国20代女性が重度の腎臓疾患に

K-POPアイドルへの一途な憧れが、自身の健康をむしばむという悲劇を引き起こし、中国社会に衝撃を与えている。中国・河南省に住む20代の女性、華さんが、好きなアイドルのヘアスタイルをまねようと無謀なヘアカラーを繰り返し、重い腎臓疾患を患ったというのだ。香港紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト（SCMP）が4日、報じた。

【写真】足に斑点が…レインボーヘアに染める様子とその代償

華さんは最近、足に赤い斑点が生じ、関節痛や腹痛にも悩まされるようになったため、病院で検査を受けたところ、腎炎と診断された。主治医は、華さんが1カ月に1回ヘアカラーを繰り返していたためヘアカラーの薬剤にさらされ続け、これが腎臓損傷の決定的な原因との見方を示した。

華さんは、韓国の男性アイドルグループEXOのセフンや女性アイドルグループ少女時代のヒョヨンなど、K-POPの有名スターたちが取り入れている「レインボーヘア」のような華やかなスタイルにするために、過激なヘアカラーを積極的に繰り返した。医療陣は、ヘアカラーの薬剤に含まれている毒性の化学物質が体に致命的な影響を与えたと警告した。鄭州人民病院のタオ・チェンヤン主治医は「ヘアカラーの薬剤には鉛、水銀といった重金属をはじめ、腎不全や呼吸器不全を引き起こす恐れのある毒性物質が含まれており、長期的にはがんを誘発する可能性も高まってくる」と説明した。

つまり、アイドルのように華やかな変身を夢見ているうちに、若い女性の体が長期にわたって毒性物質にさらされ、最も重要な臓器の一つである腎臓が損傷してしまうというのだ。現地SNS（交流サイト）では、アイドルの髪の毛の色が「重要なブランドの役割」をしているとの反応と共に、健康を無視してやみくもにアイドルを模倣することへの懸念の声があふれている。

スターへの過度なあこがれと模倣が健康を害するケースは、ヘアカラーだけではない。アイドルが世界的な人気を集めるようになり、その完璧な美貌やボディに近づこうと危険な手段に出る若者たちが増えている。特に、アイドルの容姿に近づくための美容整形中毒や、極端なダイエットによる健康問題は深刻だ。

ファンによる無謀な「スターの模倣行動」は、容姿だけでなく行動パターンにまで広がっている。過去には、一部のアイドルメンバーがテレビ番組で激辛チップス「ワンチップチャレンジ」を食べることに挑戦したのを見て、これをまねたファンが内臓に異常が生じて救急搬送されるというケースもあった。専門家らは「アイドルは極限の状況を『コンテンツ』として消費しているが、一般人がこれに疑問を抱かずにまねをすると、取り返しのつかない健康リスクに直面することになる」と警告している。