英紙ガーディアン「世界を席巻する韓国映画とK-POP、国内では根本的な変化と不確実性に直面」

今や世界中を席巻する韓国映画とK-POP産業が、肝心の韓国では構造的な危機に直面している－と海外メディアが分析した。

英紙ガーディアンは12月28日「ほぼ崩壊寸前：韓国映画界の危機の裏事情、K-POPも例外ではない理由」と題する記事で「両産業とも世界を支配しているが、今や韓国国内では根本的な変化と不確実性に直面している」と指摘した。

同紙は「韓国のエンターテインメント産業の支配力は強固で揺るぎないように見える」として「BTSが世界のチャートを席巻し、映画『パラサイト 半地下の家族』が2020年のアカデミー賞授賞式で旋風を巻き起こし、韓国ドラマがネットフリックスの最高人気作になるなど、韓国の大衆文化はこれまでにないほど注目を集めている」とつづった。

しかし「肝心の韓国内部では、韓流ブーム拡大の火付け役となった映画とK-POPという二つの産業が根本的な変化に直面している」として「生き残りをかけて選んだ戦略がむしろ、成功の土台となった創造的な基盤を壊す可能性も取りざたされている」と指摘した。

同紙は、新型コロナのパンデミック（世界的大流行）を機に映画館の観客動員数と興行収入が急減したこと、制作・配給される韓国映画の本数が減少していることに言及し「映画部門の低迷が最も深刻だ」と指摘した。

これに関連し、漢陽大映画学科のジェイソン・ベチャーベイス教授は「短期的な低迷ではなく、構造的な弱体化」との見方を示した。同教授は「一時期は、新人監督らが成長できる作品やベテラン監督らの実験的な作品を、低・中程度の予算で作っていたが、数年間にわたる収益減少とコストの上昇によって、そのような映画の制作が減少した」として「今や多くの人材が、投資が安定していて制作スケジュールが見通せる動画配信プラットフォームに移っている」と説明した。