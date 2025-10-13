特別検察官の取り調べを受けた公務員が自死、警察は遺族に遺書も見せずに13日に司法解剖　／楊平

京畿道楊平郡の「楊平公興地区開発特恵」疑惑により尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の配偶者・金建希（キム・ゴンヒ）夫人の特別検察官（特検）捜査を受けた後、遺体で発見された楊平郡庁公務員A氏の遺族側が、警察の遺体解剖計画に対して、解剖は望んでいないことが明らかになった。

A氏の代理人を務めるパク・ギョンホ弁護士は11日午後1時9分ごろ、記者会見で、警察の解剖計画に対して「ご遺族は『解剖しないでほしい』と言った。依頼を受けて警察に電話したが、つながらなかった」と述べた。警察は13日、A氏の解剖を行う予定だという。

パク・ギョンホ弁護士と遺族はまだA氏の遺書を確認していないとのことだ。同弁護士は「警察は（遺書を）持っているというが、公表しないそうだ。ご遺族も『見ていない』と言っている」と述べた。

パク・ギョンホ弁護士はまた、特検側が「高圧的な捜査はなかった」との見解を表明したことについては「まず調書閲覧を申請した後、それ（調書）を見て、私がどのような方法で行うべきか判断した上で進める」と言った。高圧的な捜査がなかったのが事実ならば、特検は調書の内容を公表すればいいということだ。さらに、「第三者である検察や警察に任せて、（真相把握を）進めるようにするのが通常の手続きだ。本人（特検）自ら（高圧的な捜査や懐柔などを）『していない』と言っても、（実際に）していないとは言えないではないか」と述べた。

A氏の遺体は10日に自宅で発見された。A氏は2日午前10時、容疑者として「金建希特検」の捜査に出頭した。初めての特検捜査だった。A氏は夜間も取り調べを受け、翌3日午前1時15分に帰宅した。そして、午前3時20分ごろ、自宅で「この世を去りたい」などつらい心境をつづった自筆メモを作成した。

