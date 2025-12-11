声を荒らげて追及した特検派遣警察官「大声は防音不備のせい」　楊平郡公務員男性（57）が取り調べ後に自死【独自】

閔中基（ミン・ジュンギ）特別検察官（特検）に出頭を求められ、取り調べを受けている途中に自ら命を絶った京畿道楊平郡庁の公務員A氏に関連し、当時取り調べを担当した特検派遣警察官らが国家人権委員会の調査に出席し、「人権委員らの質問は人権侵害だ」と反論したことが8日までに明らかになった。

人権委はA氏の死亡経緯などを究明するために職権調査に着手。今月1日、A氏の取り調べを担当した特検派遣警察官4人のうち1人を職権乱用疑惑で検察に告発。残る3人については、検察に捜査を委ねることに決めた。その後、人権委による調査に出席した一部特検捜査官は「こんなことではどうやって捜査を行うのか」と調査に反発したという。

人権委が1日に招集した非公開の全員委員会には、A氏の調査に関与した特検派遣警察官2人、A氏の変死事件を捜査した京畿道楊平警察署の警察官2人、変死関連業務と内部の人権問題を担当した京畿南部警察庁の警察官2人の6人が出席して意見を述べた。人権委法は調査対象者に意見陳述の機会を与えている。特検派遣警察官らは、問題の案件が人権委全員委員会に最初に上程された先月24日には出席しなかった。その後、1日の会議には4人中2人が「強圧捜査はなかった」との点を直接説明したいとして出席したという。

全員委員会で人権委員らは、特検派遣警察官2人に対して約1時間半にわたり質疑を行った。そのうち1人はある人権委員が「A氏を取り調べる際、共犯の有無を追及したか」と質問。警察官は「委員の質問自体が我々に対する人権侵害だ」と声を荒げたという。別の人権委員が「事実確認のための質疑がどうして人権侵害になるのか」と尋ねると、この警察官は「とにかく委員の方々の質問は人権侵害だ」と真っ向から反論したという。