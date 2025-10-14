立法府・韓国国会が司法府の長・最高裁長官をつるし上げ

李在明（イ・ジェミョン）政権最初の国会国政監査が13日に始まる中、与野党が曺喜大（チョ・ヒデ）大法院長（最高裁長官）の出席を巡り国会法制司法委員会の国政監査で衝突した。大法院長は国政監査出席後にあいさつをして退場するのが慣例だが、進歩（革新）系与党「共に民主党」はこの日、曺大法院長を参考人として90分間席に座らせたまま、李在明（イ・ジェミョン）大統領関連に裁判についての見解を尋ねた。国会が大法院長に裁判関連の立場の表明を求めるのというのは前例がない。憲法学者らは「三権分立という憲法システムを崩すもの」と語った。

曺大法院長は13日、大法院の国政監査のあいさつで、自身に対する国会の証人出席要求に関して「『国政監査は継続して証人の裁判に関与する目的で行使されてはならない』と定めた国政監査および調査に関する法律8条だけでなく、司法権の独立を定めた韓国憲法103条、合意の非公開を定めた裁判所組織法65条などの規定および趣旨に合致しない恐れががある」と述べた。先に法司委は、民主党主導で曺大法院長を国政監査の証人として採択した。曺大法院長は「三権分立体制を持っている法治国で、裁判事項について裁判官を監査や聴聞の対象にして証言台に立たせた例は見つけ難い」と語った。

だが民主党所属の秋美愛（チュ・ミエ）法司委員長＝京畿河南甲選挙区＝は、曺大法院長の離席を許可せず、曺大法院長に参考人の身分で議員の質疑を聞くよう命じた。李大統領の弁護人出身の朴均沢（パク・キュンテク）議員＝光州光山甲＝は、曺大法院長に対し、李大統領の公職選挙法違反事件を有罪の趣旨で破棄差し戻しした大法院の宣告について「正しかったと考えているのか」と発言した。曺大法院長が今年6月の大統領選挙前に当時の韓悳洙（ハン・ドクス）首相らと秘密会合を開き、李在明大統領候補＝当時＝の公職選挙法違反事件について話し合った―という「曺喜大・韓悳洙会同説」を提起した同党の徐瑛教（ソ・ヨンギョ）議員＝ソウル中浪甲＝は「韓悳洙と会ったことがあるか」と発言した。曺大法院長が先月、事実無根だと表明した疑惑を、またも蒸し返したのだ。保守系野党「国民の力」は「大法院長監禁」「前代未聞の奇怪な国政監査」と抗議した。質疑と怒声が飛び交う間、沈黙を守っていた曺大法院長は、午前の国政監査が台無しで終わった後、席を離れた。

黄道洙（ファン・ドス）建国大学教授は「政界が司法府への介入を恐れない、憲法が危機にひんした状況」だと語った。張永洙（チャン・ヨンス）高麗大学教授は「国政監査法にも、進行中の裁判について質疑できないと明示されているにもかかわらず、民主党が国勢監査を聴聞会に変質させた」と批判した。ある法曹関係者は「来年の地方選挙を前に、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の事件を早く有罪宣告しろ、と司法府を圧迫しているようだ」と語った。

