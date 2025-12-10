高位公職者犯罪捜査処、現職の最高裁長官を初めて立件　李在明大統領の公選法事件破棄差し戻し

高位公職者犯罪捜査処（公捜処）が、曺喜大（チョ・ヒデ）大法院長（最高裁長官）を立件して事件検討に着手した。

公捜処関係者は9日の定例ブリーフィングで「曺大法院長関連の告発事件を多数受理し、一部は捜査3部、一部は捜査4部に割り当てた状態」「告発事件があまりに多く、一部の件で告発人が特定されていないケースもある」と明かした。公捜処法では、告発状を受理したら自動的に立件されることになっているが、現職の大法院長が立件されるのは今回が初めてだ。

大法院が今年5月に当時の李在明（イ・ジェミョン）民主党大統領候補の公職選挙法事件を有罪の趣旨で破棄差し戻ししたことに関連して、最近、複数の市民団体が曺大法院長を職権乱用などの容疑で公捜処に告発した。なお、この日、公捜処の関係者は「具体的な捜査の進行状況を公にするのは困難」と語った。

また公捜処関係者は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領などの内乱裁判を担当している池貴然（チ・グィヨン）部長判事の「ルームサロン疑惑」に関しては「家宅捜索の後、状況に進展はないようだ」と語った。11月20日に公捜処は、池部長判事の行動などを調べるためタクシーアプリの記録などを押収している。

キム・ヒレ記者、パク・ヘヨン記者