締めくくりの発言をするために国会に来た最高裁長官、共に民主党議員らが30分間立たせたまま追及　

曺喜大（チョ・ヒデ）大法院長（最高裁長官）が、15日に開かれた大法院（最高裁）2次国政監査で締めくくりの発言をするためやって来ると、進歩（革新）系与党「共に民主党」に所属する法司委の議員たちは曺大法院長に向かって追及を続けた。曺大法院長は締めくくりの発言を含めおよそ30分間、その場に立って民主党議員たちの発言を聞いた。

曺大法院長は15日午後8時30分ごろ、締めくくり発言をするために国政監査場に姿を現した。曺大法院長は「きょうも委員の方々のお言葉を真摯（しんし）に重く傾聴した」「きょうの国政監査の過程で解消されなかった部分のうち、答弁が可能な部分は、追って把握して裁判所行政処長を通して答弁を申し上げたい」と表明した。

朴智元（パク・チウォン）民主党議員は「大法院長がおっしゃったことは、きょうの質疑と先の月曜日（13日）の質疑を総合して答弁したものか」と尋ね返した。これに曺大法院長は「不十分な部分を調べて裁判所行政処長を通して答弁したい」と答えた。

すると朴議員は「あらためて言ってみなさい」と要求した。曺大法院長が「裁判関連の事項なので申し上げるのは難しい」と答えると、朴議員は「なぜ大法院長はウサイン・ボルトよりも早く裁判をして、全員合議体が記録を見るように許諾したのか」と問い返した。これに曺大法院長は答えなかった。

続いて金容民（キム・ヨンミン）民主党議員は、曺大法院長に向けて「国政監査をきちんとできるように所属公務員にはっきりと立場を示し、国政監査に積極協力して関連法令をきちんと証言するように指揮してほしい」と言った。曺大法院長は「国政監査への協力は当然のこと」と答えた。

徐瑛教（ソ・ヨンギョ）民主党議員は「内乱があったその日、曺大法院長は、非常戒厳が合法であればその翌日にせねばならないであろう措置が必要だとして、裁判所を招集した」「これに関連して答弁し、責任も取るべき」と主張した。同党の金起杓（キム・ギピョ）議員は「国政監査の準備があまりになっていない」「具体的な事実関係を調べてもう一度国政監査をすべき」と発言した。

